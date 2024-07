Mundo “Sou a favor do TikTok”, diz Donald Trump sobre possível proibição do aplicativo nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2024

Dona da rede social deve se desfazer dos ativos norte-americanos para que plataforma não seja banida Foto: Reprodução O candidato republicano tem sido bastante discreto sobre seu potencial vice-presidente ideal. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que apoia o TikTok, mesmo com a iminência de uma possível proibição do aplicativo no país, caso a empresa chinesa ByteDance não consiga se desfazer dos ativos norte-americanos do aplicativo.

“Sou a favor do TikTok, porque você precisa de concorrência. Se você não tem o TikTok, você tem o Facebook e o Instagram — e isso, você sabe — isso é o Zuckerberg”, afirmou Trump à Bloomberg BusinessWeek em entrevista publicada na terça-feira (16).

O ex-presidente considerava anteriormente o TikTok uma ameaça aos EUA, mas resolveu entrar na plataforma no mês passado. O aplicativo é utilizado por cerca de 170 milhões de norte-americanos.

Trump criticou anteriormente o Facebook e o Instagram, aplicativos controlados pela Meta, por suspendê-lo por dois anos após o ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.

Ele pontuou a um entrevistador em junho que nunca apoiaria uma proibição do TikTok — que se recusou a comentar o assunto.

Trump tentou banir o TikTok no passado

Como presidente, Trump tentou banir o TikTok e o também a rede social chinesa WeChat em 2020, mas a medida foi bloqueada nos tribunais dos EUA. Em junho de 2021, o presidente norte-americano, Joe Biden, retirou uma série de ordens executivas da era Trump que buscavam banir o WeChat e o TikTok.

Em setembro, um tribunal de apelações dos EUA fará audiências para apresentação de argumentos orais sobre as contestações a uma nova lei que exige que a ByteDance venda os ativos do TikTok nos EUA até 19 de janeiro, sob pena de proibição do aplicativo no país. A lei foi assinada por Biden em 24 de abril.

A Casa Branca diz que não é a favor da proibição do TikTok, mas, citando motivos de “segurança nacional”, afirma que não quer que o aplicativo utilizado pelos norte-americanos seja controlado por uma empresa chinesa. A campanha de Joe Biden aderiu ao TikTok em fevereiro.

