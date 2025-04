Porto Alegre South Summit Brazil prevê superar 25 bilhões de dólares em investimentos

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2025

Mais de 24 mil pessoas são esperadas nos três dias de programação. Foto: Alex Rocha/PMPA Mais de 24 mil pessoas são esperadas nos três dias de programação. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A quarta edição do South Summit Brazil começou nesta quarta-feira (9), no Cais Mauá, centro histórico de Porto Alegre. Com expectativa de superar US$ 25 bilhões em investimentos disponíveis, mais de mil investidores, 150 fundos de investimentos e startups de diferentes regiões do Brasil e do mundo estão em Porto Alegre para o evento que segue até esta sexta (11). Mais de 24 mil pessoas são esperadas nos três dias de programação.

Mais de 2 mil startups se inscreveram nesta edição para uma competição. Dessas, 50 foram selecionadas para a final, que acontece nos próximos dias. Durante o evento, essas empresas vão apresentar seus produtos e passar por avaliação de uma comissão de jurados. Cinco ideias serão escolhidas vencedoras. Os prêmios foram divididos em categorias: Melhor Equipe, Mais Escalável, Mais Disruptiva, Mais Sustentável e Winner Global.

O South Summit também conta com uma extensa programação de palestras, com mais de 700 empresários e especialistas do mundo dos negócios e da tecnologia.

Entre os convidados, por exemplo, estão o fundador da antiga rede social Orkut, Orkut Buyukkokten, a presidente do conselho de administração da Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, o gerente de marketing do TikTok, André Vernareccia, e o CEO da Vakinha, Luiz Felipe Gheller.

Entre os temas debatidos, estão Sustentabilidade, Digitalização e Mudança Social. Na edição de 2024 em relação ao ano anterior, por exemplo, com o uso da tecnologia, foi possível identificar a redução de 7% de emissões gerada por rejeitos e transportes, a partir da mudança na destinação dos resíduos. Além disso, também foi observada redução de 31% de emissões geradas por combustíveis, com a troca de maquinários por veículos elétricos. A ideia é tornar a operação do evento ainda mais sustentável neste ano.

2025-04-09