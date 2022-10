Mundo SpaceX levará empresário e esposa em nave ao redor da Lua

12 de outubro de 2022

A empresa não anunciou uma data para o lançamento da Starship. Foto: SpaceX/Divulgação A empresa não anunciou uma data para o lançamento da Starship. (Foto: SpaceX/Divulgação) Foto: SpaceX/Divulgação

A SpaceX, do bilionário Elon Musk, anunciou nesta quarta-feira (12) que o primeiro turista espacial do mundo, Dennis Tito, e sua esposa Akiko se inscreveram para voar ao redor da Lua no foguete Starship da empresa de exploração espacial.

Tito, 82 anos, um engenheiro que virou analista financeiro, foi o primeiro particular a pagar uma viagem ao espaço na missão russa Soyuz TM-32 em 2001, quando passou quase oito dias a bordo da Estação Espacial Internacional. O total pago foi de US$ 20 milhões.

A jornada de aproximadamente uma semana do voo da SpaceX fará com que o foguete viaje a 200 quilômetros da Lua sem pousar em sua superfície.

Tito e sua esposa são os primeiros tripulantes a serem anunciados para o segundo voo espacial comercial da Starship ao redor da Lua.

A SpaceX não anunciou uma data para o lançamento da Starship, o foco da ambição de Musk de transportar humanos e cargas para a Lua e Marte. No entanto, o homem mais rico do mundo disse que pretende colocar o foguete em órbita pela primeira vez já no próximo mês.

Um punhado de empresas, incluindo a SpaceX e a Virgin Galactic, fundada por Richard Branson, estão se esforçando para tornar as viagens espaciais uma realidade, enquanto a Blue Origin, de Jeff Bezos, atualmente oferece passeios suborbitais que atingem uma altitude de cerca de 106 quilômetros.

SpaceX contra Amazon

Além de concorrerem no turismo espacial, os bilionários Elon Musk e Jeff Bezos mantêm uma disputa no ramo de internet via satélite. Ambos trabalham nas chamadas “constelações de satélites”, que têm o objetivo de levar conexão para áreas remotas em todo o planeta.

A SpaceX, de Elon Musk, está à frente na corrida e já lançou mais de 1.800 satélites. A empresa quer chegar a uma rede com 42.000 equipamentos em operação no espaço, mas precisa do sinal verde da Comissão Federal de Comunicações (FCC), equivalente americana da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Já a Amazon, de Jeff Bezos, trabalha no Project Kuiper. A companhia não tem satélites em operação, mas, em novembro de 2021, recebeu autorização da FCC para operar uma constelação com 3.236 unidades.

Mas por que Musk e Bezos investem na internet via satélite quando já existe fibra óptica? A resposta pode estar na própria fibra óptica: para oferecerem esse tipo de internet, as empresas precisam criar uma grande rede de cabos, o que não é viável financeiramente para qualquer local.

É comum que esse tipo de infraestrutura se concentre nas cidades onde os provedores entendem que terão um retorno considerável. Em regiões remotas, a oferta desses serviços é limitada e, em alguns casos, é preciso recorrer ao serviço de internet via satélite, que já é oferecido por várias empresas.

