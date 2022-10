Política Lula diz que mudará regras do Imposto de Renda e volta a prometer isenção até cinco mil reais

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2022

Fala do petista foi feita antes de uma caminhada de campanha em Salvador ao lado do candidato do PT ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Fala do petista foi feita antes de uma caminhada de campanha em Salvador ao lado do candidato do PT ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu nesta quarta-feira (12) mudar as regras do imposto de renda caso seja eleito. Ele voltou a dizer que isentará quem ganha até 5 mil reais do tributo e criticou a isenção sobre lucros e dividendos e os descontos para quem paga plano de saúde privado.

Em pronunciamento à imprensa em Salvador, Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial, defendeu adotar uma tributação progressiva para quem os que mais ganham paguem mais.

“É preciso que haja uma política tributária progressiva, em que quem ganha mais, paga mais. Por isso é que nós estamos propondo que até 5 mil reais as pessoas não vão mais pagar imposto de renda”, disse o petista.

Ricos

“No Brasil quem ganha seis salários mínimos é considerado rico. Quem ganha seis salários mínimos está entre os 10% mais ricos desse país. Não é normal, não é possível. E 68% da arrecadação do imposto de renda vem dessa gente que ganha pouco. Agora, quem tem lucro, quem tem dividendo, não paga. Quem é rico ainda desconta o plano de saúde que paga e quem termina pagando são os pobres que não têm plano de saúde. Nós vamos mudar essa história”, prometeu.

A fala do petista foi feita antes de uma caminhada de campanha na capital baiana, ao lado do candidato do PT ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, que enfrentará ACM Neto (União Brasil) no segundo turno.

Mais cedo, durante encontro com lideranças de comunidades no complexo de favelas do Alemão, no Rio de Janeiro, Lula afirmou que, antes de mandar a polícia para uma favela, o Estado tem que entrar na comunidade com saúde, educação e cultura.

Lula enfrenta o atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial, marcado para 30 de outubro.

