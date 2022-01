Mundo SpaceX quer lançar uma missão para o espaço por semana neste ano

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2022

A empresa de Elon Musk conseguiu, no ano passado, realizar 31 missões. Foto: Reprodução A empresa de Elon Musk conseguiu, no ano passado, realizar 31 missões. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A empresa SpaceX quer realizar 52 lançamentos ao espaço em 2022. Em média, haverá um lançamento por semana. As empreitadas envolvem satélites e missões em conjunto com a Nasa. A empresa de Elon Musk conseguiu no ano passado realizar 31 missões. Esse é o recorde da empresa até o momento. O plano foi anunciado durante uma reunião virtual do Painel Consultivo de Segurança Aeroespacial da Nasa.

Sandra Magnus, ex-diretora do Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica, considera o movimento ambicioso. “Esse é um ritmo incrível. Mas a Nasa e a SpaceX terão que estar atentas durante 2022 para que não sejam vítimas de seu sucesso”. “Tanto a Nasa quanto a SpaceX terão que garantir que a atenção e a prioridade apropriadas sejam focadas nas missões da Nasa e os recursos certos sejam usados ​​para manter esse ritmo em uma medida segura”, disse a ex-diretora.

Além do plano de lançamentos, a empresa também enfrenta o desafio da ramificação de serviços da big tech, como o fornecimento de internet. A SpaceX está montando uma rede de satélites chamada Starlink, voltada ao fornecimento de acesso à internet de banda larga. No Brasil, a autorização para operar satélites de internet foi dada na sexta-feira. A decisão foi tomada pelo conselho diretor da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

