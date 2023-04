Ciência SpaceX tentará lançar o foguete mais poderoso da história nesta segunda

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2023

Starship na base de lançamento da SpaceX em Boca Chica, no Texas. (Foto: Divulgação/SpaceX)

A SpaceX, empresa de foguetes do bilionário Elon Musk, planeja realizar nesta segunda-feira (17) o primeiro voo orbital da nave Starship. A companhia espera que a missão sirva como um experimento para futuras viagens à Lua e a Marte.

O veículo foi escolhido pela Nasa, a agência espacial americana, para levar astronautas de volta à superfície da Lua na missão Artemis 3, prevista para o final de 2025 – a Nasa tem a Artemis 2 marcada para 2024, quando quatro astronautas farão um voo em torno da Lua.

Para o primeiro voo orbital, a Starship vai decolar da Starbase, base de lançamentos da SpaceX em Boca Chica, no sul do Texas. A missão não teve o horário divulgado e poderá ser adiada caso as condições meteorológicas não forem ideais.

A empresa afirma em seu site que ainda precisa da aprovação da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês). Porém, o órgão regulatório dos Estados Unidos já indica em seu site que a missão está realmente prevista para o dia 17 de abril.

Confira o que se sabe sobre o primeiro voo orbital da SpaceX:

1) que é a Starship?

É a maior espaçonave da SpaceX e, integrada ao foguete Super Heavy, chega a 120 metros de altura. Como comparação, o Falcon 9, modelo usado em muitas missões da empresa, alcança 70 metros de altura quando está junto do primeiro estágio.

A Starship também é apontada como a nave mais poderosa da história, capaz de transportar 100 toneladas em carga para a órbita terrestre, segundo a Reuters.

Assim como o Falcon 9, o veículo espacial também é desenvolvido para ser usado em mais de uma viagem. Mas, para este voo, a SpaceX afirmou que não tentará fazer um pouso vertical da Starship nem tentará recuperar o foguete.

2) Como será o voo?

O primeiro voo orbital da Starship não terá nenhum passageiro e vai durar cerca de 1h30. Ele pode ser considerado um voo orbital porque ultrapassará a Linha de Kárman, o limite de 100 km acima do nível do mar que é usado como convenção para definir a fronteira espacial .

A SpaceX já detalhou todas as etapas previstas para a missão e afirmou que elas poderão ser alteradas.

3) Por que a missão é importante?

Se for bem-sucedida, ela poderá abrir caminho para viagens espaciais mais longas. A SpaceX afirma que a nave poderá transportar até 100 pessoas em voos interplanetários e ajudar a criar uma base na Lua.

“Com um teste como este, o sucesso é medido por quanto podemos aprender, o que informará e melhorará a probabilidade de sucesso no futuro, à medida que a SpaceX avança rapidamente no desenvolvimento da Starship”, diz a empresa em seu site.

4) Onde a Startship será usada?

Além do voo da Nasa, há ao menos três missões de turismo planejadas para a Starship. Uma delas é a dearMoon, que será a primeira da SpaceX em torno da Lua. A viagem vai contar com o empresário japonês do ramo da moda Yusaku Maezawa e outros 10 artistas convidados por ele.

Em dezembro de 2021, Maezawa viajou a bordo da espaçonave russa Soyuz e ficou 12 dias na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

A SpaceX ainda tem uma segunda missão à Lua em que os primeiros passageiros confirmados são o empresário americano Dennis Tito e sua esposa, a investidora Akiko Tito. Em 2001, Dennis pagou US$ 20 milhões e virou o primeiro turista a visitar a Estação Espacial Internacional.

Antes destas duas missões, a SpaceX fará o que será o primeiro voo tripulado da Starship. A missão fará parte do programa Polaris e deverá levar o empresário Jared Isaacman, que já esteve em uma missão da empresa em 2021.

5) Como foram os outros testes da Starship?

Este será o primeiro voo orbital da Starship, mas a nave já realizou voos suborbitais. As missões de teste da nave começaram em 2019, mas o primeiro pouso com sucesso só aconteceu em maio de 2021. O veículo explodiu em quatro tentativas anteriores.

Segundo a SpaceX, os experimentos ajudaram a validar o projeto da espaçonave e foram úteis para demonstrar que ela consegue completar a fase de retorno à Terra e fazer o pouso vertical, o que permite a sua reutilização.

