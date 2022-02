Mundo SpaceX vende mais três voos para bilionário

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2022

Ele também não revelou quanto pagou pela missão Inspiration 4 no ano passado, embora tenha dito que pagou menos de US$ 200 milhões. Foto: Reprodução

Jared Isaacman – o bilionário CEO da empresa de processamento de pagamentos Shift 4 – está comprando mais três voos com a SpaceX, o primeiro deles está programado para este ano e pode colocar Isaacman e SpaceX no caminho certo para viajar mais fundo no espaço do que qualquer humano viajou em meio século.

O primeiro voo da série de missões, que estão sendo chamadas de “Polaris” em homenagem à Estrela do Norte, está planejado para o final deste ano com duração de até cinco dias e incluirá uma tripulação de Isaacman e outras três pessoas.

A tripulação realizará uma caminhada espacial, a primeira para quem viaja a bordo de uma cápsula SpaceX Dragon. Isaacman fez o anúncio no Today Show da NBC na manhã desta segunda-feira (14).

Isaacman, que chamou atenção internacional quando comprou o primeiro voo de turismo da SpaceX apelidado de “Inspiration 4”, disse que a primeira missão Dragon será seguida por uma segunda missão Dragon em breve.

Essas duas missões abrirão o caminho para a primeira missão tripulada no próximo foguete Starship da SpaceX, aquele que Elon Musk espera que um dia leve pessoas para Marte.

Isaacman não compartilhou muitos detalhes sobre esses planos, exceto que durante esta série de missões, ele planeja viajar para o “espaço profundo” – que normalmente é definido como áreas do espaço sideral que ficam na lua ou além dela.

“Vamos mais longe no espaço do que os humanos foram desde a última vez em que andamos na lua”, disse ele.

Não está claro se tudo isso acontecerá conforme o planejado, nem a SpaceX disse se precisará concluir testes adicionais antes que Isaacman possa fazer sua jornada para o espaço profundo. A SpaceX também não abordou quais atualizações o Crew Dragon precisará para concluir a missão com segurança.

Até agora, a espaçonave transportou astronautas apenas em viagens à órbita baixa da Terra, ou à área do espaço que circunda diretamente a Terra. A missão Inspiration 4 marcou o mais alto que o Crew Dragon voou até agora, a uma altitude de aproximadamente 360 ​​milhas (aproximadamente 580 mil metros), e o anúncio desta segunda-feira indicou que as missões Polaris viajarão além disso.

Não está claro quanto essas missões custarão a Isaacman. Ele também não revelou quanto pagou pela missão Inspiration 4 no ano passado, embora tenha dito que pagou menos de US$ 200 milhões.

Toda a missão do Inspiration 4 foi anunciada como uma arrecadação de fundos do St. Jude Children’s Hospital e arrecadou um total de US$ 243 milhões para a organização.

Isaacman doou cerca de US$ 100 milhões, Musk colocou outros US$ 50 milhões e o restante foi arrecadado por meio de doações públicas. As missões Polaris também devem apoiar a mesma causa.

