Tecnologia Spotify: nova ferramenta permite “match” entre usuário e artista

Por Redação O Sul | 30 de março de 2022

O Spotify Match conta com dois recursos inéditos que são ideais para quem quer se conectar por meio da música. (Foto: Reprodução)

Nesta quarta-feira (30), o Spotify anunciou a expansão da ferramenta Match (Blend) que combina os recursos de personalização da plataforma e a funcionalidade de playlist colaborativa em uma lista de reprodução compartilhada, ou seja, você pode dar Match com os seus artistas favoritos e descobrir que as músicas que você gosta também fazem parte do repertório que os teus artistas favoritos gostam de escutar.

O Spotify Match conta com dois recursos inéditos que são ideais para quem quer se conectar por meio da música com seus ídolos, amigos e familiares: mesclar uma playlist com alguns de seus artistas favoritos, criar uma playlist Match com até 10 pessoas, tendo uma playlist personalizada ao seu estilo musical.

E os usuários receberão um card de compartilhamento gerado automaticamente pela plataforma. Os cards permitirão que você veja o seu match com o artista, que poderá ser compartilhado nas redes sociais.

Atualizado diariamente, Match é uma maneira instantânea de se conectar, tornando as experiências de áudio compartilhadas.

