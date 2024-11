Mundo Starship: saiba tudo sobre o sexto voo de teste do megafoguete da SpaceX

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2024

Megafoguete Starship, da SpaceX, na base de lançamento da empresa no sul do Texas. (Foto: SpaceX)

A SpaceX realizou com sucesso o sexto voo de teste do foguete Starship, dando continuidade ao desenvolvimento do veículo colossal. O foguete decolou da instalação privada da SpaceX, conhecida como “Starbase”, perto de Brownsville, no Texas, sem pessoas a bordo. As informações são da CNBC.

O Starship alcançou o espaço e percorreu metade do caminho ao redor da Terra antes de reentrar na atmosfera e pousar no Oceano Índico. A SpaceX havia planejado recuperar o booster “Super Heavy” após sua separação do Starship, tentando pousá-lo nos braços da torre de lançamento da empresa. No entanto, a SpaceX informou durante a transmissão que o booster não cumpriu os “critérios de compromisso” necessários para a tentativa de captura, e acabou pousando no Golfo do México.

Como em cada voo de teste anterior, a SpaceX está avançando no desenvolvimento ao testar capacidades adicionais do Starship, incluindo, desta vez, a reinicialização de um motor no espaço e a verificação de novos elementos do escudo térmico. Além disso, o horário do lançamento no final da tarde fez com que este fosse o primeiro pouso diurno do Starship no Oceano Índico.

Sistema completo

A SpaceX voou com o sistema completo do Starship em seis testes de voo espacial desde abril de 2023, aumentando gradualmente a cadência dos lançamentos. O lançamento anterior, no mês passado, apresentou a primeira tentativa bem-sucedida de captura do booster, que tem mais de 20 andares de altura.

Após o sucesso do quinto voo, a Administração Federal de Aviação (FAA) autorizou a SpaceX a seguir em frente com o sexto voo. Contudo, assim como em voos de teste anteriores, o quinto lançamento não foi isento de incidentes. Em um áudio publicado nas redes sociais por Musk, a gerência da SpaceX revelou que o booster do Starship quase perdeu a captura devido a um problema de sincronização em um dos subsistemas do foguete.

“Estávamos a um segundo de isso acionar e dizer ao foguete para abortar e tentar cair no chão ao lado da torre, em vez de pousar na torre — como, erroneamente dizer a um foguete saudável para não tentar a captura”, disse uma pessoa não identificada a Musk no áudio.

A SpaceX não conseguiu capturar o booster novamente no sexto voo, mas a empresa afirmou em seu site que fez melhorias no hardware do booster para aumentar a redundância e fortalecer a estrutura do foguete.

O sistema Starship foi projetado para ser totalmente reutilizável e tem como objetivo se tornar um novo método de transporte de carga e pessoas além da Terra. O foguete também é fundamental para o plano da NASA de levar astronautas de volta à Lua. A SpaceX ganhou um contrato multibilionário da agência para usar o Starship como módulo lunar tripulado, como parte do programa Artemis da NASA.

Saiba mais

O Starship é o foguete mais alto e mais poderoso já lançado. Totalmente montado no booster Super Heavy, o Starship tem 121 metros de altura e cerca de 9 metros de diâmetro. O booster Super Heavy, que tem 70 metros de altura, é responsável por iniciar a jornada do foguete ao espaço. Em sua base, estão 33 motores Raptor, que juntos produzem 7,6 milhões de quilogramas de empuxo — cerca do dobro dos 4 milhões de quilogramas de empuxo do foguete Space Launch System da NASA, que foi lançado pela primeira vez em 2022.

O próprio Starship, com 50 metros de altura, possui seis motores Raptor — três para uso na atmosfera da Terra e três para operar no vácuo do espaço. O foguete é alimentado por oxigênio líquido e metano líquido, e o sistema completo requer mais de 4,5 milhões de quilogramas de propelente para o lançamento.

