Por Redação O Sul | 3 de abril de 2020

Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A pandemia de coronavírus trouxe problemas e desafios que precisam ser enfrentados diariamente pela sociedade. Para ajudar na luta contra esse inimigo invisível, a prefeitura da Capital gaúcha e o Pacto Alegre lançaram o projeto Start.Health: Startups Vs Covid.

A ideia é buscar startups que ajudem a desenvolver testes imediatos para frear a proliferação do vírus. Para o prefeito Nelson Marchezan Júnior, a tecnologia pode ser uma grande aliada neste momento em que o objetivo maior é salvar vidas.

“Esse é um problema de saúde pública. Buscamos empresas e startups que façam testes imediatos. Precisamos ajudar os profissionais de saúde, achatar a curva de contágio e retomar a normalidade de nossa cidade”, afirma.

O diretor de Inovação da prefeitura, Paulo Ardenghi, comenta que, desde a confirmação dos primeiros casos no Brasil, surgiram diferentes testes com soluções inovadoras para reduzir a contaminação. “Em uma situação extrema, a inovação pode ajudar muito”, diz ele.

Também são parceiros no projeto governo do Estado, Associação Gaúcha de Startups, Founders Institute, Sebrae, Reginp, Grow, Biohub e Comcet.

Conheça os desafios das startups:

Monitorar as pessoas com maior risco;

Gerenciar o fluxo de informações em tempo real;

Educar e coibir aglomerações ou comportamentos inadequados;

Garantir o uso dos protocolos oficiais de atendimento à saúde em todos os níveis do sistema;

Garantir a cadeia de produção e logística de insumos básicos para prevenção e proteção das pessoas e profissionais de saúde;

Integração de informação e tratamentos de pacientes nos diferentes estágios.

