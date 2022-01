Brasil STJ autoriza realização de provas do concurso do Ibama neste domingo

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2022

As provas estão marcadas para as 8h (nível superior) e 15h (nível médio) em todas as capitais do País. Foto: Divulgação/Ibama As provas estão marcadas para as 8h (nível superior) e 15h (nível médio) em todas as capitais do País. (Divulgação/Ibama) Foto: Divulgação/Ibama

O vice-presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), ministro Jorge Mussi, autorizou a realização do concurso do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis), cujas provas objetivas e discursivas estão marcadas para este domingo (30).

Mussi acolheu recurso da União, após a aplicação da prova ter sido suspensa pelo TRF-1 (Tribunal Regional da 1ª Região). O ministro considerou que a suspensão a poucos dias do concurso causaria “grande prejuízo à sociedade”. Ele também considerou “precária” a decisão que impedia a realização do certame.

O TRF-1 havia suspendido o concurso após pedido do MPF (Ministério Público Federal, feito na segunda-feira (24). O órgão alegou irregularidades nas exigências do edital para participação de candidatos com deficiência.

Divulgado no ano passado, o concurso do Ibama oferece 568 vagas, entre oportunidades de nível médio e superior, com rendimentos iniciais de R$ 4.036,34 e R$ 8.547,64, respectivamente. Mais de 150 mil participantes se inscreveram no edital.

No recurso ao STJ, a União argumentou que o Ibama possui déficit de 60% em seu quadro de pessoal, e que a suspensão do concurso causaria “grande prejuízo ao Estado e à sociedade”.

As provas do concurso do Ibama são realizadas pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) e estão marcadas para as 8h (nível superior) e 15h (nível médio) em todas as capitais do País.

