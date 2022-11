Acontece Stok Center Cachoeira do Sul está de portas abertas

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2022

Inauguração ocorreu nesta terça-feira Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cidade de Cachoeira do Sul ficou mais movimentada nesta terça-feira (08). Isso porque abriu as portas para a comunidade a loja do Stok Center, bandeira de atacarejo da rede Comercial Zaffari, a segunda maior do estado pelo ranking AGAS.

Com um amplo mix de produtos e descontos exclusivos, a loja recebeu os clientes em clima de festa. Ao todo, 10.318,42m² de área de vendas. Para a facilidade no acesso, 404 vagas de estacionamento e 32 caixas de atendimento estão à disposição dos clientes.

O Stok Center tem como missão contribuir para a redução do custo de vida dos clientes. Por isso, desde 2019 conta com o Clube Stok Center, que busca facilitar o dia a dia dos clientes com descontos exclusivos em diversos produtos. Para isso, basta realizar um cadastro simples no site ou aplicativo Clube Stok Center e informar o CPF no caixa, em todas as compras.

Outro ponto importante é que a loja já inaugurou com a campanha Troco Solidário, na qual beneficiará a APAE do município com arrecadação de moedas que os clientes doam nos caixas da loja e que contribui para o andamento das atividades diárias da instituição.

Entendendo seu papel na sociedade, o Stok Center também realizou a doação de 200 cestas básicas para a Secretaria Municipal de Inclusão Social de Cachoeira do Sul, estas que devem ser distribuídas para a população em situação de vulnerabilidade social do município.

Stok Online

A inauguração da loja também conta com uma novidade. O site de compras Stok Online. Com ele, é possível realizar suas compras através do site stokonline.com.br ou do aplicativo e agendar o recebimento dos itens em casa ou retirada na loja. Um processo simples, rápido e que gera comodidade para o cliente.

A rede

A Comercial Zaffari Ltda., completou em outubro 65 anos de história. Presente em dois estados (Rio Grande do Sul e Santa Catarina), a rede chega ao fim de 2022 com 34 lojas, sendo 10 da bandeira de varejo Comercial Zaffari e 24 da bandeira de atacarejo Stok Center.

Números que contribuem para o ranking AGAS como segunda maior rede de supermercado do estado. Ao todo, a empresa encerrará o ano de 2022 com cinco lojas inauguradas, sendo que, ainda no mês de novembro, a loja chegará na cidade de Marau, onde inaugura sua loja no dia 22/11.

Além das lojas físicas, a marca vem se destacando com a venda online, através dos sites de compras stokonline.com.br e comercialzaffarionline.com.br. Hoje, a operação das vendas online está disponível em 15 lojas.

Serviço

A loja de Cachoeira do Sul está localizada na rua Augusto Wilhelm, nº 1000, bairro Noemia e atende de segunda a sábado, das 8h às 21h e aos domingos, das 8h15min às 12h15min.

