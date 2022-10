Acontece Stok Center inaugura nova loja em Tramandaí

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2022

Unidade localiza-se na avenida Fernandes Bastos, 5.305 Foto: Divulgação Unidade localiza-se na avenida Fernandes Bastos, 5.305. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Uma nova loja do Stok Center será inaugurada em Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho, no dia 25 deste mês.

Localizada na avenida Fernandes Bastos, 5.305, a unidade conta com 494 vagas de estacionamento e 34 caixas de atendimento aos clientes. O local funcionará diariamente das 7h às 22h.

A nova loja, que é a 22ª da bandeira e 32ª da rede Comercial Zaffari Ltda., empregará cerca de 200 funcionários. O local também contará com o serviço de compras pela internet por meio do site stokonline.com.br ou do aplicativo Stok Online.

