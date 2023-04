Tecnologia Streaming em 4k: como escolher aparelhos para utilizar TVs com serviços mais recentes

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2023

Na prática, as imagens transmitidas em 4k ficam mais nítidas, brilhantes e com melhor variação de cores. Foto: Reprodução Na prática, as imagens transmitidas em 4k ficam mais nítidas, brilhantes e com melhor variação de cores. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Dispositivos de streaming são muito úteis para usar em TVs conectadas: modelos mais antigos nem sempre recebem atualizações dos fabricantes e nem todos os serviços criam versões do aplicativo para as diversas marcas de televisores.

E esse é um problema que já afeta as TVs 4K. A tecnologia parece nova, mas os primeiros modelos chegaram às lojas em 2013.

É só conectar o dispositivo direto ao televisor, no caso dos modelos que lembram um pen drive, ou o cabo HDMI nos aparelhos em formato de caixa, e curtir os serviços favoritos.

Os preços dos dispositivos de streaming 4K variavam de R$ 290 a R$ 1.500 nas lojas consultadas na metade de abril.

Aparelhos de streaming dedicados para resoluções menores são mais baratos, na faixa dos R$ 200, e também transformam a TV em smart.

O Amazon Fire TV 4K, por exemplo, tem o formato que lembra um pen drive e se conecta direto a uma porta HDMI do televisor.

Tem 8 GB de armazenamento interno para instalar aplicativos e é compatível com os padrões de imagem Dolby Vision, HDR e HDR10+, que aprimoram cor e contraste em programas compatíveis.

Os principais serviços de streaming estão disponíveis, como Apple TV+, Disney+, Globoplay, Prime Video, Star+ e YouTube, entre outros.

O equipamento vem com controle remoto, que também serve para comandar a televisão. Um botão ativa a assistente digital Alexa, que ajuda a buscar vídeos nas plataformas de streaming.

Custava R$ 380 nas principais lojas on-line em abril. A Amazon vende outros dois modelos com resolução Full HD e o mesmo nome (Fire TV e Fire TV Lite) e preços na faixa dos R$ 280.

Aparelho mais caro é o Apple TV 4K (3ª geração) era vendida em abril por R$ 1.500 nas lojas da internet, em sua versão com 64 GB de armazenamento e conectividade wi-fi.

O dispositivo tem o formato de uma pequena caixa, que pode ficar na frente do televisor após a conexão do cabo HDMI na TV.

A Apple TV 4K permite instalar os principais serviços de streaming, incluindo os de música, como Spotify e Tidal.

Vantagens do 4k

Na prática, as imagens transmitidas em 4k ficam mais nítidas, brilhantes e com melhor variação de cores. Com o ultra HD, é possível ver detalhes que não seriam notados em uma TV com resolução comum, como marcas na pele, cabelo e roupas de uma pessoa.

Quem gosta de futebol, logo percebe que o gramado do campo ganha mais vida e cor na resolução 4k.

