A novela Luis Suárez parece ter acabado. Segundo informações, o centroavante uruguaio desistiu de fazer o tratamento no joelho em Barcelona. O camisa 9 fará os tratamentos no Grêmio, segundo informou o jornal uruguaio El Observador. Nem o Grêmio e nem o jogador falaram sobre o assunto até o momento.

O centroavante deve estar em campo na noite desta quarta-feira (12). Depois da partida, o clube gaúcho ficará dez dias sem entrar em campo.

A ideia inicial era de que o jogador viajasse neste período para consultar com o seu médico particular. A viagem era desejo inicial do uruguaio.

Principal reforço do Grêmio na temporada 2023, o centroavante participou de 30 das 37 partidas do Grêmio até agora. Suárez é o artilheiro do time com 16 gols.

Nas últimas partidas, o jogador começou a sentir mais dores em seu joelho e o assunto vem sendo tratado diariamente nos bastidores gremista.