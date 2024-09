Esporte Suárez se emociona ao anunciar aposentadoria da seleção uruguaia: “A chama não se apagou”

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2024

Em 142 jogos pela seleção uruguaia, Suárez tornou-se o maior artilheiro da equipe, com 69 gols. Foto: Divulgação Em 142 jogos pela seleção uruguaia, Suárez tornou-se o maior artilheiro da equipe, com 69 gols. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Luis Suárez anunciou que não jogará mais pela seleção uruguaia depois desta Data Fifa. Em entrevista coletiva, o atacante do Inter Miami se emocionou ao falar sobre a despedida da equipe comandada por Marcelo Bielsa. Foram 17 anos com a camisa do Uruguai.

“É difícil, para mim, até dizer isso, será o último jogo com a seleção do meu país. Estou analisando. É o momento certo. É muito difícil poder jogar o último jogo com a seleção, vou jogar com o mesmo entusiasmo, como meu primeiro jogo em 2007. Sempre me ensinaram a me entregar pelo meu time. Darei tudo de mim na sexta-feira, não tenho nada que me repreender em nenhum momento”, disse Suárez. Ele já não acompanhará os companheiros para a partida contra a Venezuela.

Em 142 jogos pela seleção uruguaia, Suárez tornou-se o maior artilheiro da equipe, com 69 gols. Ele tem ainda 21 assistências e conquistou a Copa América de 2011. Pela equipe, atuou nos Mundiais de 2010, 2014, 2018 e 2022.

“Não há maior orgulho de saber quando é o momento certo (de deixar a seleção). Estou tranquilo por me aposentar porque quero dar um passo ao lado. Há jogadores com grande projeção. Faltam três anos para a Copa do Mundo e é muito difícil chegar lá”, refletiu, e acrescentou: “Também pensei em me aposentar porque sou quem decide e não as lesões, que parem de me chamar por uma coisa ou outra. Me conforta que este seja o caso. Me ajuda querer me afastar, é difícil, é difícil, a decisão não foi fácil, mas tenho a tranquilidade que até o último jogo dei tudo de mim e a chama não se apagou”.

Após a Copa do Mundo 2022, Suárez ficou fora das primeiras convocações de Bielsa. Ele sofria com dores crônicas no joelho e anunciou que não aguentava o mesmo ritmo, quando jogava no Grêmio. O atacante, contudo, voltou a ser convocado, mas perdeu a posição de titular para Darwin Núñez.

Além do jogador do Liverpool, Bielsa também tem convocado Luciano Rodríguez. O atacante do Bahia tem 21 anos e foi um dos destaques do time uruguaio campeão do Mundial Sub-20.

Nesta sexta-feira (6), o Uruguai recebe o Paraguai no Centenário, em Montevidéu, às 20h30min, pelas Eliminatórias. A seleção uruguaia é vice-líder, com 13 pontos, dois a menos que a líder Argentina.

