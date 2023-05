Geral Subsecretária-geral da ONU se reúne com lideranças indígenas Yanomami

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2023

Alice Wairimu Nderitu visitou a Casa de Apoio à Saúde Indígena Yanomami (Casai), na zona Rural de Boa Vista. (Foto: Reprodução)

A subsecretária-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e assessora especial para Prevenção do Genocídio, Alice Wairimu Nderitu, visitou a Casa de Apoio à Saúde Indígena Yanomami (Casai), na zona Rural de Boa Vista, em Roraima, no último sábado (6).

A subsecretária ouviu relatos de lideranças indígenas e das equipes de saúde que atuam na unidade, informou o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye’kwana (Condisi-YY), Júnior Hekurari Yanomami.

Alice Nderitu se reuniu com a diretoria da Urihi Associação Yanomami e a Hutukara Yanomami, a mais representativa organização deste povo. As lideranças relataram à violação dos direitos da população, assim como o descaso e abandono da Terra Yanomami durante os últimos anos.

“O plano do governo sempre foi de exterminar a população Yanomami, denunciamos, clamamos e não fomos ouvidos, e o resultado foi a morte do nosso povo. O garimpo envenenou nossas águas e nossos alimentos”, disse Hekurari em uma rede social.

Durante a missão, ela também se reuniu com o governador de Roraima, Antonio Denarium (PP) e o prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique (MDB).

Essa é a primeira vez que a subsecretária visita o país, segundo a ONU Brasil. Durante sete dias, ela deve ser reunir com representantes do governo federal, de organizações da sociedade civil, comunidades indígenas e minorias em todo o país.

A visita tem foco especial na situação dos povos indígenas, dos afrodescendentes e de outros grupos e comunidades vulneráveis do Brasil. Ao final da missão, a assessora especial dará uma coletiva de imprensa virtual no Rio de Janeiro (RJ), no dia 12 de maio.

Maior território indígena do Brasil, a Terra Indígena Yanomami enfrenta uma crise sanitária e humanitária sem precedentes, com casos graves de indígenas com malária e desnutrição severa – problemas agravados pelo avanço de garimpos ilegais nos últimos quatro anos.

A invasão do garimpo predatório, além de impactar no aumento de doenças no território, causa violência, conflitos armados e devasta o meio ambiente – com o aumento do desmatamento, poluição de rios devido ao uso do mercúrio, e prejuízos para a caça e a pesca, impactando nos recursos naturais essenciais à sobrevivência dos indígenas na floresta.

Desde o dia 20 de janeiro, a Terra Yanomami está em emergência de saúde pública. Desde então, o governo Federal atua para frear a crise com envio de profissionais de saúde, cestas básicas e desintrusão de garimpeiros do território – este último tem como linha de frente o Ibama, Polícia Federal, Força Nacional e Polícia Rodoviária Federal (PRF). As informações são do portal de notícias G1.

