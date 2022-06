Mundo Subvariante da ômicron impulsiona casos de covid em Portugal

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2022

Portugal registrou uma média diária de 2.447 novos casos de coronavírus por milhão de habitantes nos últimos sete dias. Foto: Reprodução

País vive a sexta onda da doença e tem a quinta maior taxa de mortalidade do mundo. Apesar do verão, quando menos casos são esperados, hospitalizações estão aumentando, colocando em alerta outros países europeus. Uma subvariante da ômicron está impulsionando um novo aumento nos casos de covid em Portugal, que atualmente tem a segunda maior taxa de infecção do mundo, ameaçando a recuperação do setor de turismo e colocando em alerta outros países da Europa.

Portugal registrou uma média diária de 2.447 novos casos de coronavírus por milhão de habitantes nos últimos sete dias. Para comparação, a vizinha Espanha teve 449 casos diários a cada milhão de habitantes e o Reino Unido registrou 70, de acordo com dados do portal Our World In Data, da Universidade de Oxford.

A média móvel diminuiu ligeiramente nos últimos dias, ficando em pouco mais de um terço do pico da ômicron, em 31 de janeiro.

Mais de 90% da população de Portugal está totalmente vacinada.

O instituto de saúde pública Ricardo Jorge informou em um relatório na terça-feira que a subvariante ômicron BA.5 representa quase 90% das novas infecções por covid-19. A subvariante BA.4 também foi detectada em Portugal. Ambas impulsionaram a quinta onda da doença na África do Sul no mês passado.

“Portugal é provavelmente o país europeu com maior prevalência desta sublinhagem e isso explica em parte o elevado número [de casos] que estamos vendo”, disse a ministra da Saúde, Marta Temido, à emissora RTP.

O governo português suspendeu em abril a maioria das restrições contra covid, incluindo o uso obrigatório de máscaras na maioria dos espaços públicos fechados e, mesmo com alta de casos, disse que não há planos para reintroduzir as medidas.

