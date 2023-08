Futebol Suécia vence a anfitriã Austrália por 2 a 0 e fica com o 3º lugar na Copa do Mundo feminina

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2023

Suecas conquistaram o 3º lugar pela terceira vez na sua história. (Foto: Reprodução)

A Suécia venceu a anfitriã Austrália por 2 a 0 e conseguiu a medalha de bronze da Copa do Mundo feminina. Com gols de Fridolina Rolfo e Kosovare Asllani, as suecas garantiram, pela terceira vez na história, o terceiro lugar.

Já as Matildas ficaram com o inédito quarto lugar, entre homens e mulheres. Foi a primeira vez que a Austrália chegou a uma semifinal de Copa do Mundo.

A grande final da Copa do Mundo Feminina será disputada entre Inglaterra e Espanha, neste domingo (20), às 7h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Sydney.

Jogo

As australianas até começaram melhor, propondo mais. Logo no início da partida, duas boas oportunidades que não foram convertidas.

E na primeira chance da Suécia, um lance polêmico: em jogada pelo lado direito do campo, a Hunt, zagueira australiana, derrubou a Blackstenius dentro da grande área. Depois da revisão no VAR, a árbitra marcou o pênalti que a Rolfo converteu aos 30 minutos da primeira etapa.

A partir do gol, as suecas foram melhores e dominaram a partida. Aos 17 da segunda etapa, a Blackstenius puxou bela jogada de contra-ataque e conseguiu colocar a Asllani em condições de ampliar o placar para a seleção europeia.

Campanhas

A Suécia caiu no Grupo G da Copa, ao lado de África do Sul, Itália e Argentina. As europeias se classificaram com 100% de aproveitamento, nove gols marcados e apenas um sofrido.

Mas oitavas de final, um grande desafio à frente: vencer a favorita seleção norte-americana. A Suécia se classificou nos pênaltis, 5 a 4, depois que Megan Rapinoe cobrou sua penalidade para fora. Foi a primeira vez que os Estados Unidos foram eliminados tão precocemente no Mundial.

Nas quartas, um embate contra o Japão. A vitória por 2 a 1 garantiu as suecas entre as quatro melhores seleções e eliminou as japonesas, que vinham fazendo uma grande campanha na Copa do Mundo. A Miyazawa, meio-campista, segue com o título de artilheira da competição.

Na semifinal, uma derrota por 2 a 1 para a Espanha; que rendeu muitas críticas a árbitra da partida – a brasileira Edna Alves. Mas com a vitória contra a Austrália, a Suécia, mais uma vez, garantiu a terceira colocação em Copas do Mundo.

A Austrália foi anfitriã da Copa do Mundo feminina, juntamente com a Nova Zelândia. No Grupo B, estava ao lado da Nigéria, Canadá e Irlanda. As Matildas avançaram para as oitavas com 6 pontos, sete gols marcados e três gols sofridos. As nigerianas também jogaram a semifinal, deixando o favoritismo do Canadá de fora do Mundial.

Nas oitavas, 2 a 0 contra a Dinamarca. Nas quartas, um jogo sofrido: a Austrália conseguiu segurar o poderio ofensivo da França e levar a disputa para as penalidades. Com um 7 a 6 no placar, as australianas fizeram história. Um país que não tem o futebol como o principal esporte parou para assistir a classificação da seleção as semifinais.

Na tentativa de ir à grande final, a Austrália fez um jogo parelho contra a Inglaterra. As leoas abriram o placar, mas as Matildas conseguiram empatar. E foi em um erro individual na defesa que fez com que a vaga escapasse das australianas.

A Austrália não conquistou medalha, mas mudou a visão de futebol que existia no país.

