A etapa final foi mais animada. A Noruega partiu para o ataque, mas parou em Thalmann, que fez grandes defesas em chutes de Haug, aos 10 minutos, e de Haansen e Maanum, aos 30. A Suíça respondeu em alguns contra-ataques, mas não conseguiu levar perigo à meta norueguesa.

Com o resultado, a Noruega fica com apenas um ponto, na lanterna do Grupo A, enquanto a Suíça mantém a liderança, com quatro pontos. Na última rodada, as suíças enfrentarão as neozelandesas, enquanto as norueguesas duelarão contra as filipinas. Todas as equipes do grupo têm chances de classificação.