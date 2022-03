Mundo Suíça impõe novas sanções à Rússia, rompendo com tradição de neutralidade

Por Redação O Sul | 4 de março de 2022

Novas medidas se alinharam com as ações da União Europeia. (Foto: Reprodução)

A Suíça punirá a Rússia com amplas sanções financeiras e comerciais anunciadas nesta sexta-feira (4) por sua invasão da Ucrânia. As novas medidas se somam às sanções anunciadas há quatro dias que romperam com a longa tradição de neutralidade do país e se alinharam com as ações da União Europeia.

O governo disse que estava congelando os bens de indivíduos listados pela União Europeia que estavam intimamente ligados ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. Também proibiu transações com o banco central da Rússia e instituiu medidas para cortar instituições financeiras russas do sistema de pagamentos financeiros SWIFT como parte de um esforço dos EUA e seus aliados europeus para separar a Rússia do sistema bancário internacional.

A Suíça também proibiu as exportações para a Rússia de tecnologia de uso duplo que poderia ter aplicações militares ou de segurança. Suspendeu o fornecimento de alguns bens e serviços à indústria petrolífera e as exportações de tecnologia utilizada nas indústrias aeronáutica e espacial. Também proibiu uma série de serviços para esses setores, incluindo seguros e reparos.

Uma declaração do governo suíço insistiu que suas ações eram compatíveis com sua política de neutralidade e que não pretendia que suas ações interferissem em quaisquer atividades humanitárias.

As sanções não foram bem recebidas pela Rússia. “Estamos desapontados com isso”, disse o embaixador da Rússia nas Nações Unidas em Genebra, Gennady Gatilov, a repórteres.

Tempo para Ucrânia

O chefe da diplomacia dos EUA, Antony Blinken, disse, em entrevista à rede britânica BBC, que está convencido de que a Ucrânia pode vencer sua guerra com a Rússia. O secretário de Estado dos EUA afirmou que não poderia dizer quanto tempo a guerra iria durar, mas insistiu que a derrota da Ucrânia não era inevitável.

Ele reconheceu que “o peso dos militares russos, com tudo nele, excede em muito o que a Ucrânia é capaz de reunir”. Mas ele elogiou e deu crédito ao povo ucraniano por sua determinação e disse esperar que fique claro “com o tempo” que Moscou não pode subjugar o povo do país à sua vontade.

“Se é a intenção de Moscou tentar de alguma forma derrubar o governo e instalar seu próprio regime fantoche, 45 milhões de ucranianos vão rejeitar isso de uma forma ou de outra”, disse ele.

Blinken disse que os EUA e outros aliados continuam preocupados com o risco de escalada. “A única coisa pior do que uma guerra contida na Ucrânia é aquela que pode ir além dela.”

