Por Redação O Sul | 4 de março de 2022

Estados Unidos ofereceu ajuda para expatriar Zelensky, mas o presidente recusou a oferta. (Foto: Reprodução/Twitter)

A Ucrânia negou nesta sexta-feira (4) que o presidente Volodymyr Zelensky tenha fugido para a Polônia, como havia sido divulgado pouco antes pelo mandatário da Duma, Vyacheslav Volodin.

“Os ocupantes disseminaram outra mentira dizendo que o presidente Volodymyr Zelensky deixou o país. Não é verdade, o presidente está em Kiev com seu povo”, diz uma mensagem publicada no canal oficial do Parlamento ucraniano no Telegram.

Anteriormente, Volodin havia dito, também no Telegram, que Zelensky deixara a Ucrânia e fugira para a vizinha Polônia, informação que foi rapidamente difundida pela mídia estatal russa.

Os Estados Unidos chegaram a oferecer ajuda para expatriar Zelensky, mas o presidente recusou a oferta e disse que preferia ficar no país para coordenar a resposta à invasão russa.

Desde então, o mandatário vem fazendo pronunciamentos diários na internet, mas a partir de locais não identificados. Em um desses vídeos, ele apareceu nas ruas de Kiev para comprovar que não havia deixado a cidade.

Zelensky diz ser o principal alvo de Vladimir Putin e, segundo o jornal britânico The Times, escapou de pelo menos três tentativas de homicídio na semana passada. Duas dessas ações teriam sido efetuadas pelo Grupo Wagner, formação paramilitar financiada pelo Kremlin, e outra teria sido realizada por milicianos chechenos.

