Por Redação O Sul | 4 de junho de 2024

O colorado ainda tem dúvidas na defesa e no meio-campo para o duelo das 21h30min desta terça-feira (4) Foto: Ricardo Duarte/Internacional O colorado ainda tem dúvidas na defesa e no meio-campo para o duelo das 21h30min desta terça-feira (4) (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter desembarcou, na noite de segunda-feira (3), em Tarija, no Sul da Bolívia, para enfrentar o Real Tomayapo pela Copa Sul-Americana. A principal ausência entre os jogadores é o meia Charles Aránguiz. O Colorado ainda tem dúvidas na defesa e no meio-campo para o duelo das 21h30min desta terça-feira (4).

Aránguiz não viajou com o grupo para seguir um trabalho específico de controle de carga. O chileno não começa uma partida desde 25 de março, quando o Inter foi eliminado pelo Juventude na semifinal do Gauchão. Na retomada dos jogos, Aránguiz entrou no 2º tempo contra Belgrano-ARG e Cuiabá, pela competição continental e pelo Brasileirão, respectivamente.

Wanderson está em fase final de recuperação de lesão no tornozelo esquerdo e continua como desfalque. O atacante já realiza algumas atividades com bola. Por outro lado, Lucca retorna após lesão muscular na coxa esquerda. O goleiro Kauan Jesus é a novidade entre os concentrados em Tarija.

Por conta da Data Fifa, o clube não contará com Enner Valencia, Rochet e Rafael Borré, que estão com as seleções de Equador, Uruguai e Colômbia, respectivamente, e disputarão a Copa América.

Confira os relacionados para enfrentar o Real Tomayapo-BOL

Goleiros: Anthoni, Fabrício e Kauan Jesus

Anthoni, Fabrício e Kauan Jesus Laterais: Bernabei, Bustos, Hugo Mallo e Renê

Bernabei, Bustos, Hugo Mallo e Renê Zagueiros: Igor Gomes, Mercado, Robert Renan e Vitão

Igor Gomes, Mercado, Robert Renan e Vitão Volantes: Bruno Gomes, Bruno Henrique, Fernando, Matheus Dias, Romulo e Thiago Maia

Bruno Gomes, Bruno Henrique, Fernando, Matheus Dias, Romulo e Thiago Maia Meias: Alan Patrick, Gustavo Prado, Hyoran e Mauricio

Alan Patrick, Gustavo Prado, Hyoran e Mauricio Atacantes: Alario, Lucca e Wesley

