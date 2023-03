Rio Grande do Sul Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul tem novo comando

Por Redação O Sul | 13 de março de 2023

Anderson Nunes dos Santos tem 45 anos e é natural de Rio Grande. Foto: Divulgação/PRF Anderson Nunes dos Santos tem 45 anos e é natural de Rio Grande. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Foi publicada no Diário Oficial da União, na manhã desta segunda-feira (13), a designação do policial rodoviário federal Anderson Nunes dos Santos para ser o novo superintendente-regional no Rio Grande do Sul. O novo dirigente substitui o policial Robson de Oliveira Souza.

Anderson Nunes tem 45 anos e é natural de Rio Grande. É bacharel e Direito formado na Universidade Federal do Rio Grande e pós-graduado em Direito Constitucional e Direito Previdenciário e pós-graduando em Gestão Pública.

Serviu ao Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil entre os anos de 1997 e 2001. Ingressou na Polícia Rodoviária Federal no ano de 2005 na delegacia de Sant’Ana do Livramento. Atualmente, está lotado na Delegacia de Pelotas.

Integrante da primeira Equipe Tática do Rio Grande do Sul e do atual Grupo de Patrulhamento Tático da 7ª Delegacia de Pelotas. Na parte administrativa, atuou como analista no Núcleo de Apoio Técnico (assessoramento jurídico), na Corregedoria-Regional, na Superintendência Executiva e no Setor de Administração e Finanças da PRF do Estado. Também desenvolveu atividades de membro e presidente Comissões de Processos Administrativos Disciplinares nos Estados do RS e SC, na Universidade Federal de Pelotas e na Corregedoria-Geral da PRF. Por fim, atuou como analista de recursos hierárquicos para o Diretor-Geral da PRF, auxiliando a Coordenadoria-Geral de Análise Técnica.

O novo superintendente da PRF tem pela frente um grande desafio: comandar a instituição que conta com quase 850 policiais rodoviários federais lotados no Rio Grande do Sul e cuidar de mais de 6 mil Km de rodovias federais no Estado.

