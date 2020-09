Rio Grande do Sul Superintendente do Incra-RS pede inclusão de famílias assentadas em programas do Ministério da Cidadania

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Tarso Teixeira (D) e Onyx Lorenzoni se reuniram em Brasília Foto: Divulgação Tarso Teixeira (D) e Onyx Lorenzoni se reuniram em Brasília. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em reunião com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, na quinta-feira (03), em Brasília, o superintendente do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) no Rio Grande do Sul, Tarso Teixeira, solicitou a inclusão de famílias assentadas nos programas de Cisternas, Fomento Rural e Aquisição de Alimentos, entre outras ações da pasta.

“O ministro acedeu de forma muito positiva às nossas demandas e fez uma menção muito elogiosa a respeito do trabalho da titulação dos assentamentos no Rio Grande do Sul. O ministro Onyx dedicou uma atenção toda especial ao Incra enquanto chefe da Casa Civil. Não tenho dúvidas que terá um olhar atento para estas demandas à frente do Ministério da Cidadania”, disse Tarso.

“Buscamos a inclusão do público dos assentamentos e das comunidades quilombolas, que são as populações mais vulneráveis do campo”, destacou o superintendente do Incra-RS.

