Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2024

Queda da ponte teve uma morte confirmada e ao menos 16 pessoas desaparecidas. (Foto: Redes Sociais)

Uma ponte que liga os municípios de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO) cedeu na tarde de domingo (22) e parte da estrutura caiu sobre o rio Tocantins. Há uma morte confirmada e ao menos 16 pessoas desaparecidas, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Maranhão, na noite dessa segunda (23).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ao menos oito veículos caíram no rio: quatro caminhões, dois automóveis e duas motocicletas. Um deles estava carregado com ácido sulfúrico e outro carregava herbicidas. Os municípios emitiram notas pedindo que cidadãos evitem contato com a água do rio, por risco de contaminação.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) do Tocantins, responsável pelas obras de manutenção da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, é chefiada pelo superintendente Renan Bezerra de Melo, já preso por corrupção.

Em 2017, enquanto ocupava o cargo de superintendente na Agência de Transporte e Obras Públicas do Tocantins (AGETO-TO), Renan de Melo foi preso pela Polícia Federal (PF) no âmbito da Operação Ápia, que investigava fraudes em licitações e contratos de obras, com suspeitas de desvios de mais de R$ 200 milhões do BNDES.

Na mesma investigação, foram denunciados os ex-governadores José Wilson Siqueira Campos e Sandoval Cardoso, além do deputado José Eduardo Siqueira Campos, o ex-secretário de Infraestrutura do Tocantins, Alvicto Ozores Nogueira, e o empresário Wilmar Oliveira Bastos.

O atual superintendente do DNIT no Tocantins foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) pelos crimes de peculato, corrupção passiva, crime do colarinho branco e lavagem de dinheiro.

Entretanto, em 2020, o processo foi enviado à Justiça Eleitoral após o entendimento de que o dinheiro desviado foi utilizado para financiar ilegalmente campanhas eleitorais. Desde então, o caso tramita no Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, no qual Renan de Melo é um dos réus.

Em 2023, Melo foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a chefia do DNIT no Tocantins. O nome foi indicado pelo deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos-TO), integrante da base aliada do governo.

