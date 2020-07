Porto Alegre Supermercados tem dia de orientação e fiscalização após novas regras entrarem em vigor

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

Foram vistoriadas também as determinações de proteção individual, higienização e ingresso de apenas um cliente por família. Foto: Luciano Lanes/PMPA Foram vistoriadas também as determinações de proteção individual, higienização e ingresso de apenas um cliente por família. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Agentes do Escritório de Fiscalização percorreram dezenas de supermercados de médio e grande portes de Porto Alegre, nesta terça-feira (7), para orientar sobre o decreto 20.639, que regulamenta novas regras para os estabelecimentos como prevenção ao coronavírus. Os fiscais verificaram o cumprimento das normas de controle do fluxo de pessoas para evitar aglomerações, ocupação máxima de 50% da capacidade dos locais, monitoramento de filas e distância de dois metros entre os clientes. Foram vistoriadas também as determinações de proteção individual, higienização e ingresso de apenas um cliente por família sempre que possível.

“Nossas equipes estão diariamente nas ruas para fiscalizar as medidas de prevenção e combate à Covid-19. Precisamos do apoio dos empreendedores e, sobretudo, da população, para que compreendam e, se puderem, fiquem em casa, saindo somente quando realmente necessário”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

A prefeitura lembra que as normas, que entraram em vigor nesta terça, são para garantir a segurança dos funcionários dos estabelecimentos e da população. “Seguimos orientando e pedindo compromisso para o controle de público, para que apenas um cliente por família entre no local e para evitar a superlotação dos espaços, além da responsabilidade com as devidas medidas de higiene”, afirma o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Hoff.

Mercado Público

O Mercado Público também foi fiscalizado pela Diretoria de Fiscalização da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) na manhã desta terça. O local pode funcionar apenas pelo sistema de telentrega (delivery). Estabelecimentos do ramo de alimentação com acesso externo podem comercializar seus produtos no formato de pegue e leve (takeaway).

Já as lotéricas, que possuem acesso externo, podem abrir com equipes reduzidas e com restrição do número de clientes (um para cada atendente). Estão proibidas a formação de filas internas ou externas e a aglomeração de pessoas.

