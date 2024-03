Mundo “Superterça” deve consolidar Biden e Trump na corrida presidencial nos Estados Unidos

Nas últimas eleições, Biden (E) derrotou Trump Foto: Reprodução Nas últimas eleições, Biden (E) derrotou Trump. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Acontece nesta terça-feira (5) a data mais importante do período pré-eleitoral norte-americano: a chamada “Superterça”, dia no qual vários Estados votam simultaneamente em pré-candidatos à presidência dos Estados Unidos.

Historicamente, o dia costuma ser decisivo tanto para o Partido Republicano quanto para o Democrata, mas, principalmente, para a legenda que está na oposição — desta vez, os republicanos.

Mas, diferentemente de outras “Superterças” com disputas acirradas, neste ano as candidaturas dos dois lados já estão praticamente definidas. Apesar das polêmicas como a questão da idade e da falta de memória, pelo lado de Joe Biden, e dos processos judiciais que Trump enfrenta, ambos despontam como favoritos absolutos em seus partidos.

Trump foi presidente dos EUA entre 2017 e 2020. Na segunda-feira (4), ele foi liberado pela Suprema Corte para concorrer à Casa Branca nas eleições deste ano. Biden ocupa a presidência dos Estados Unidos desde janeiro de 2021, após derrotar Trump nas eleições de 2020.

Nos Estados Unidos, os pré-candidatos de cada partido disputam prévias em cada Estado e território do país, elegendo um certo número de delegados (representantes) em cada um deles. Quem tiver o maior número de delegados ao final do processo se torna o candidato do partido à presidência. Os maiores colégios eleitorais são os da Califórnia e do Texas.

Neste ano, 15 Estados e um território dos Estados Unidos votam na “Superterça” pelo Partido Republicano. Pelos democratas, são 16, incluindo o território da Samoa Americana. Os primeiros resultados devem ser conhecidos na noite desta terça. A eleição presidencial acontecerá em novembro.

