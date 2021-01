Mundo Suprema Corte dos Estados Unidos tem suspeita de ameaça de bomba

20 de janeiro de 2021

O prédio da Suprema Corte fica próximo do Capitólio.

A Suprema Corte dos EUA, em Washington, recebeu nesta quarta-feira (20) uma denúncia de ameaça de bomba. A ameaça ocorreu poucas horas antes da posse do presidente Joe Biden e sua vice Kamala Harris. O prédio foi inspecionado, mas não precisou ser evacuado. As informações são da CNN.

O local fica próximo do Capitólio, invadido no início do mês por manifestantes apoiadores de Donald Trump, e onde ocorre a posse dos presidentes eleitos. Joe Biden e Kamala Harris tomaram posse em cerimônia acompanhada por 25 mil soldados da Guarda Nacional, num esquema de segurança sem precedentes na história norte-americana, com efetivo é maior do que o total enviado às guerras do Afeganistão e do Iraque. O esquema de segurança foi reforçado justamente após a invasão do Capitólio.

A Guarda Nacional fez um processo de verificação dos seus próprios integrantes, em busca de encontrar soldados com possíveis ligações com grupos extremistas.

Dois soldados foram afastados do trabalho na posse por comentários “inapropriados”, enquanto outros dez foram removidos por comportamento questionável encontrado durante o processo de verificação.

