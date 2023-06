Política Supremo torna réus mais 45 envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O julgamento ocorre no plenário virtual da Corte Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O julgamento ocorre no plenário virtual da Corte. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou, nesta segunda-feira (26), denúncia contra mais 45 acusados de participação nos atos antidemocráticos realizados em 8 de janeiro nas Sedes dos Três Poderes. Com o resultado parcial do julgamento, a Corte chega ao número de 1.290 réus desde o início das investigações. O julgamento ocorre no plenário virtual, modalidade na qual os ministros inserem os votos no sistema eletrônico da Corte e não há deliberação presencial. A votação vai até as 23h59 desta segunda.

Entre os investigados está Antônio Claudio Alves Ferreira, acusado de destruir o relógio de Dom João VI, trazido ao Brasil em 1808. O item estava no Palácio do Planalto e foi lançado ao chão.

Também se tornaram réus Marcelo Fernandes Lima, investigado por furtar uma réplica da Constituição que estava no STF, e Wiliam da Silva, acusado de furtar a toga de um dos ministros. Todos foram identificados por câmeras de segurança.

A primeira fase de depoimentos envolve 232 acusados de participação nos crimes de associação criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e destruição de patrimônio tombado. As oitivas estão previstas para terminar no dia 31 de julho.

Desde o início das investigações, o STF abriu ações penais contra 1.245 acusados. No total, foram apresentadas 1.390 denúncias pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Ao menos 250 acusados continuam presos sob a acusação de atuarem como autores e instigadores dos atos. Cerca de 70 deles já tiveram o período de prisão renovado por Moraes após 90 dias de prisão.

GSI na CPMI

O general Gonçalves Dias, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, disse na quinta-feira (22) à CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) fez um relatório errado com uma citação sobre ele a respeito dos ataques de 8 de janeiro.

Por conta disso, o ex-ministro disse ter modificado o documento antes de enviá-lo a uma comissão do Congresso Nacional. O ex-ministro pediu demissão do GSI em abril, após a divulgação de imagens que mostram ele caminhando ao lado de invasores pelos corredores do Palácio do Planalto no dia das invasões.

“Não adulterei nem fraudei nenhum documento. Sempre falei no GSI que todo documento que passasse por lá tinha que ser a expressão da verdade. A CCAI [Comissão de Controle das Atividades de Inteligência] solicitou ao GSI o que a Abin tinha produzido sobre os atos. A Abin fez um compilado de mensagens de aplicativos. Lá tinha três partes como ‘dia tempo, acontecido e difusão’. Esse documento tinha ‘ministro do GSI’. Eu não participei de nenhum grupo, não sou difusor. O documento não condizia com a verdade”, declarou Dias.

No vídeo do circuito interno, militares do GSI também aparecem conversando e orientando os manifestantes.

“Eu estava desarmado e à paisana, havia saído de casa e jamais esperei encontrar aquela situação. Concentrei-me em retirar os vândalos do palácio [Palácio do Planalto] o mais rápido possível, de preferência claro, sem baixas e sem confrontos sangrentos. Eu havia determinado que as prisões fossem feitas no segundo andar. Cuidei pessoalmente de manter indevassado o gabinete do presidente da República”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/supremo-inicia-depoimentos-em-processos-sobre-atos-antidemocraticos-de-8-de-janeiro/

Supremo torna réus mais 45 envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro

2023-06-26