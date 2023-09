A ação também contestou a elevação do limite da renda de empregados celetistas e de beneficiários do INSS que pode ser comprometido com empréstimos consignados, que passou de 35% para até 45%.

Voto

Prevaleceu a posição do relator do caso, ministro Nunes Marques, que votou para rejeitar a ação e considerar constitucionais as mudanças nas regras dos consignados.