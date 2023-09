Rio Grande do Sul Vendavais deixam milhares de pessoas sem luz, cancelam voos e causam estragos em Porto Alegre e no interior do Estado

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2023

Rajadas de vento chegaram a quase 80 quilômetros por hora na Capital no fim da noite de segunda Rajadas de vento chegaram a quase 80 quilômetros por hora na Capital no fim da noite de segunda. (Foto: Divulgação)

Vendavais atingiram Porto Alegre e municípios do interior do Rio Grande do Sul no fim da noite de segunda-feira (11), provocando falta de luz, cancelamento de voos e estragos.

As rajadas chegaram a 76 quilômetros por hora no aeroporto Salgado Filho, na Zona Norte da Capital. Cerca de dez voos foram cancelados, o que causou aglomeração de passageiros no terminal na manhã desta terça-feira (12). Algumas aeronaves tiveram que arremeter ao tentar pousar no aeroporto.

Foram registradas quedas de árvores, postes e placas, além de destelhamentos de residências e estabelecimentos comerciais em Porto Alegre. Semáforos ficaram fora de operação. A ventania provocou ondas no Guaíba.

Falta de energia

Em todo o Estado, em razão da ventania e de fortes chuvas, mais de 80 mil pontos amanheceram sem energia elétrica nesta terça-feira, sendo 65 mil nas áreas de concessão da CEEE Equatorial. As cidades mais afetadas foram Porto Alegre (13 mil), Viamão (5 mil), Arroio do Sal (5 mil), Capão da Canoa (5 mil) e Alvorada (4 mil).

A RGE informou que 16 mil clientes da empresa ficaram sem luz, a maioria em Canoas.

