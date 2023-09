Rio Grande do Sul Aumenta para 47 o número de mortes causadas pelos temporais no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2023

Temporais deixaram cenário de destruição no Vale do Taquari Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Temporais deixaram cenário de destruição no Vale do Taquari. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Aumentou para 47 o número de mortes causadas pelos temporais que atingiram o Rio Grande do Sul na semana passada, segundo balanço divulgado nesta terça-feira (12) pela Defesa Civil. O novo óbito foi registrado em Colinas, no Vale do Taquari, onde o total de mortes subiu para 2.

Os outros óbitos foram registrados em Bom Retiro do Sul (1), Cruzeiro do Sul (5), Encantado (1), Estrela (2), Ibiraiaras (2), Imigrante (1), Lajeado (3), Mato Castelhano (1), Muçum (16), Passo Fundo (1), Roca Sales (11) e Santa Tereza (1).

Quarenta e seis pessoas continuam desaparecidas em Lajeado, Arroio do Meio e Muçum, 4.794 estão desabrigadas, 20.517 encontram-se desalojadas e 925 ficaram feridas. Até agora, 3.130 pessoas já foram resgatadas.

No total, 97 municípios gaúchos foram atingidos pelos temporais associados a um ciclone extratropical. Os maiores estragos ocorreram no Vale do Taquari.

