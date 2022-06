Política Supremo reconduz o ministro Alexandre de Moraes para mandato no Tribunal Superior Eleitoral

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2022

Ministro assumirá presidência da corte em agosto e organizará eleições Foto: Rosinei Coutinho/STF

O STF (Supremo Tribunal Federal) reconduziu nesta quarta-feira (1º) Alexandre de Moraes para ocupar o cargo de ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por mais dois anos. Com a recondução, Moraes poderá completar o período de quatro anos na Justiça Eleitoral, período máximo de mandato dos integrantes do TSE.

A eleição é uma formalidade de praxe que é feita pelo Supremo. Atualmente, Alexandre de Moraes é vice-presidente do TSE. Em agosto, com a saída de Edson Fachin, atual presidente, Moraes passará a presidir a Corte Eleitoral e comandará a organização as eleições de outubro.

Após a votação simbólica no plenário do STF, o ministro disse que vai trabalhar para garantir a paz e a segurança durante as eleições. “Que nós possamos continuar preparando as eleições do segundo semestre, como sempre fez a Justiça Eleitoral, eleições tranquilas, limpas e transparentes”, declarou.

O TSE é composto por sete ministros, sendo três do STF, dois do STJ (Superior Tribunal de Justiça), e dois advogados com notório saber jurídico, além de seus substitutos.

