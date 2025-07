Política Supremo tem avaliação melhor do que o Poder Executivo e o Congresso Nacional pela primeira vez

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

43% dos entrevistados aprovam o STF e 49% desaprovam o tribuna, enquanto 8% não sabem ou não responderam

Um estudo do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) elaborado neste mês mostra que o Supremo Tribunal Federal (STF), pela primeira vez, tem a maior avaliação entre a cúpula dos Três Poderes. A Corte obteve a menor desaprovação e a maior aprovação captadas pela pesquisa, que também mediu as popularidades do governo federal e do Congresso.

Conforme a pesquisa “Pulso Brasil”, 43% dos entrevistados aprovam o STF, 49% desaprovam o tribunal e 8% não sabem ou não responderam. Embora o Executivo tenha os mesmos 43% de aprovação, sua desaprovação é de 51%.

Já as casas legislativas têm avaliações bem piores. A Câmara é aprovada por 24% dos entrevistados e desaprovada por 63%. Já o Senado tem 25% de aprovação e 61% de reprovação.

“Embora submetido ao fogo cerrado dos bolsonaristas, o Supremo emerge nessa pesquisa como o mais bem avaliado dos Poderes”, diz o sociólogo e cientista político Antonio Lavareda, presidente do Conselho Científico do Ipespe.

Divulgada na quinta-feira (24), a pesquisa foi feita entre o último sábado (20) e esta terça (22) com 2,5 mil entrevistados de 16 anos ou mais e de todas as regiões do país. Os contatos foram feitos de forma híbrida, com ligações telefônicas (Cati) e perguntas online (Cawi).

A margem de erro varia conforme os percentuais (é diferente para percentuais próximos a 10%, 20%, 30% e assim por diante), mas nunca passa de dois pontos percentuais.

O Ipespe também perguntou a expectativa dos entrevistados sobre o governo Lula nos próximos meses: 43% disseram esperar uma piora, 42% apontaram melhora e 13% acreditam que deve ficar igual.

Trump

O STF está no raio de ações do governo norte-americano. O subsecretário de Diplomacia Pública do governo dos Estados Unidos, Darren Beattie, afirmou que o ministro Alexandre de Moraes é a peça central do que chamou de “perseguição e censura” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O post foi feito em resposta a uma publicação do secretário de Estado, Marco Rubio quando ele anunciou a suspensão do visto americano de Moraes e de outros ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em uma conta institucional do Escritório do Subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado, Beattie acusou Moraes de ser o principal responsável pela restrição da liberdade de expressão na América. Segundo ele, o governo dos Estados Unidos está tomando providências sobre o assunto.

“O ministro Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, o que, por sua vez, restringiu a liberdade de expressão nos EUA. Graças à liderança do presidente Trump e do secretário Rubio, estamos atentos e estamos tomando providências.”

No dia 14 de julho, Beattie já havia feito críticas a Moraes. Na ocasião, ele publicou um post no X comentando uma carta de Donald Trump ao presidente Lula, na qual o governo norte-americano anunciou uma tarifa de 50% para produtos brasileiros importados pelos EUA.

No comunicado, o subsecretário afirmou que Trump havia “imposto consequências há muito esperadas” contra Moraes e o governo Lula “por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio com os EUA”.

O órgão chefiado por Beattie é responsável pelas relações diplomáticas e pela facilitação de negócios com outros países, incluindo o Brasil. O post de Beattie foi publicado um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que aplicou tarifas de 50% a países com os quais o relacionamento “não tem sido bom”. O Brasil não foi citado diretamente.

Durante um evento em Washington D.C., Trump afirmou que estabeleceu tarifas que variam de 15% a 50% para pressionar outros países a abrir seus mercados.

“Em alguns casos, é 50% porque o relacionamento não tem sido bom com esses países. Então apenas dissemos: ‘vão pagar 50’. E é isso”, afirmou.

