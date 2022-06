Política Supremo envia à Procuradoria-Geral da República segundo pedido de investigação contra Bolsonaro no caso MEC

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2022

A ministra do STF Cármen Lúcia encaminhou à PGR uma notícia-crime. Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF A ministra do STF Cármen Lúcia encaminhou à PGR uma notícia-crime. (Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF) Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma nova notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro pela suspeita de que ele tenha vazado informações sobre a Operação Acesso Pago da Polícia Federal para o ex-ministro Milton Ribeiro. O envio da investigação à PGR pela ministra faz parte do andamento habitual do processo.

Milton Ribeiro é suspeito de chefiar um esquema de tráfico de influência. De acordo com as investigações, o ex-ministro se encontrava com os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos na sede do Ministério da Educação, em Brasília, e recebia dos religiosos orientações para envio de verbas a prefeituras.

Em troca de influenciarem no envio dos recursos a prefeituras, os pastores cobravam propina, de acordo com as denúncias. Ribeiro e os religiosos foram alvo da Operação Acesso Pago da PF. No entanto, semanas antes de ser alvo de busca e apreensão, em uma conversa telefônica com a filha, Milton Ribeiro afirmou que havia tido um diálogo com o presidente Jair Bolsonaro e que o chefe do Executivo estaria “com a impressão” de que poderiam realizar busca e apreensão contra ele.

“Considerando os termos do relato apresentado e a gravidade do quadro narrado, manifeste-se a Procuradoria-Geral da República. Na sequência, retornem-me os autos imediatamente conclusos”, escreveu a magistrada.

A notícia-crime foi apresentada pelo deputado federal Israel Batista (PSB-DF). Ele afirma que “há elementos que indicariam a possibilidade de vazamento das apurações no caso, com possível interferência ilícita por parte de Jair Bolsonaro”. Ele pediu que o caso fosse enviado à procuradoria para “adoção de todas as medidas necessárias à elucidação dos fatos” e eventual responsabilização por crimes na esfera administrativa e penal.

