Esporte Surfista brasileiro Italo Ferreira conquista título nos Emirados Árabes Unidos e se torna o número 1 do mundo

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2025

Pela primeira vez na história, o Oriente Médio foi palco de uma etapa da elite do Circuito Mundial de Surfe Foto: WSL/Divulgação Pela primeira vez na história, o Oriente Médio foi palco de uma etapa da elite do Circuito Mundial de Surfe. (Foto: WSL/Divulgação) Foto: WSL/Divulgação

Com uma campanha impecável em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, Italo Ferreira conquistou, pela primeira vez na sua carreira, um título em uma piscina com ondas. Neste domingo (16), o campeão olímpico e mundial enfrentou o surfista indonésio Rio Waida na decisão da segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe e derrotou o adversário com um somatório alto de 17.27, combinando 8.67 e 8.60.

Com o título, o potiguar, de 30 anos, garantiu o primeiro lugar no ranking da WSL (Liga Mundial de Surfe). O Brasil mostrou mais uma vez ao mundo que é praticamente imbatível em campeonatos nas piscinas com ondas. Italo se juntou a Gabriel Medina e Filipe Toledo como os únicos brasileiros a serem campeões nesse formato.

Todas as finais desde 2018 tiveram a presença de brasileiros, que perderam apenas uma vez. Gabriel Medina e Filipinho decidiram o título em três oportunidades. Italo foi à última final e, agora, conquistou o título da estreia da etapa em Abu Dhabi. Pela primeira vez na história, o Oriente Médio foi palco de uma etapa da elite do Circuito Mundial de Surfe.

Logo nas primeiras ondas da bateria, o potiguar mostrou muita confiança. Com manobras fortes de borda e um toque de progressividade, ele começou a bateria com 8.67 para a direita e 8.60 para a esquerda.

O atleta da Indonésia havia surfado bem as suas primeiras ondas, mas não tinha conseguido chegar na casa dos 8 pontos. Depois das ondas espetaculares de Italo, Rio ainda tentou a reação, mas o título já estava destinado a ser do primeiro campeão olímpico da história.

Com o título já garantido, o potiguar ainda podia surfar duas ondas na piscina. Com uma bandeira do Brasil nos ombros, o “Brabo”, como é conhecido, comemorou muito com a torcida.

Feminino

Na categoria feminina, a atual campeã mundial não para de impressionar o mundo. Com apenas 18 anos, Caitlin Simmers derrotou a australiana Molly Picklum com uma performance espetacular.

A bateria foi muito disputada. A norte-americana abriu com uma nota 8.67 para a direita e fechou a bateria com 7.43 para a esquerda. Com um somatório total de 16.10, Caitlin garantiu o título da etapa histórica no Oriente Médio.

