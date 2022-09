Esporte Surfista e skatista Kalani David morre após sofrer convulsão enquanto estava no mar

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2022

Sua página no Instagram está cheia de vídeos e fotos dele surfando, andando de skate e pescando. Foto: Reprodução Sua página no Instagram está cheia de vídeos e fotos dele surfando, andando de skate e pescando. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Kalani David, surfista e skatista profissional nascido no Havaí, morreu após sofrer uma convulsão enquanto surfava na Costa Rica no último sábado (17), de acordo com seu pai. O atleta tinha 24 anos.

Kalani David teve êxito em ambos os esportes, tendo competido em todo o mundo nas duas modalidades.

Aos 14 anos, David conquistou o ouro por equipe e o ouro individual no Campeonato Mundial de Surf Júnior da ISA de 2012 no Panamá.

Seu perfil nos X Games destaca seus talentos multiesportivos desde muito jovem: “(David) Cresceu surfando e andando de skate, então ele pode ser considerado um veterano experiente na idade madura de 14 anos”, diz.

Sua página no Instagram está cheia de vídeos e fotos dele surfando, andando de skate e pescando.

O famoso surfista Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial, postou fotos no Instagram de Kalani e disse: “Kalani era um dos surfistas/skatistas mais talentosos da Terra, constantemente ultrapassando os limites toda vez que estava de pé…. Condolências à enorme comunidade de amigos que Kalani teve de costa a costa e em todo o mundo”.

Condição cardíaca

De acordo com um artigo do Men’s Journal de 2019, David fez uma cirurgia para ajudar a corrigir uma condição cardíaca rara chamada síndrome de Wolff-Parkinson-White. O procedimento de coração aberto foi realizado para ajudar a reduzir as convulsões que ele vinha enfrentando, segundo o artigo.

Em junho, David postou uma foto de si mesmo surfando um tubo e escreveu: “Com essas convulsões, meu neurologista segue pedindo que não dirija e não surfe até parar de tê-las. Quer dizer, eu poderia surfar, mas, se eu tivesse uma [convulsão] e não fosse salvo a tempo, ou morreria ou me tornaria um vegetal porque não tenho ar suficiente no meu cérebro”, escreveu.

“Continuo tendo sorte, tive uma convulsão dirigindo e a outra na água há alguns meses. Nos últimos dois anos, tive convulsões dormindo e apenas anjos cuidando de mim, porque eu não sei como eu continuo tendo tanta sorte e vivendo tudo isso. Hora de colocar essas coisas em ordem para que eu possa seguir em frente na vida, pelo menos posso andar de skate e pescar!”, continuou o atleta.

Em seu último post no Instagram, três semanas, David compartilhou um vídeo dele andando de skate e fazendo várias manobras.

