Rio Grande do Sul Susepe realiza formatura de novos agentes penitenciários administrativos

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Novos agentes penitenciários administrativos fazem parte dos aprovados do concurso de 2017. Foto: SJSPS/Divulgação Novos agentes penitenciários administrativos fazem parte dos aprovados do concurso de 2017. (Foto: SJSPS/Divulgação) Foto: SJSPS/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) realizou, nesta quinta-feira (1º), a formatura de oito novos servidores que concluíram o Curso de Formação Profissional de Agente Penitenciário Administrativo. A cerimônia foi realizada no auditório da Academia Civil Integrada de Segurança Pública (Acisp).

A secretária adjunta de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Carolina Ramires, destacou a importância da função que cada um desempenhará na Susepe. “Vocês atuarão no Departamento Administrativo, que tem papel fundamental na execução de tudo o que é feito”, disse.

O curso, realizado pela Escola do Serviço Penitenciário (ESP), ocorre em conformidade com a matriz curricular do Departamento Penitenciário Nacional e com as diretrizes da política penitenciária do Rio Grande do Sul. As disciplinas oferecidas na formação são distribuídas nos eixos de gestão penitenciária, de fundamentos da prisão e da pena e de rotinas e procedimentos do sistema prisional.

A diretora do Departamento Administrativo da Susepe, Elisandra Minozzo, parabenizou os servidores pela dedicação durante a formação. “Hoje é um dia para lembrar que o esforço, depois de tudo que vocês abriram mão, é recompensado. Ocupem seus espaços, aprendam suas atividades, não tenham medo de assumir responsabilidades. A Susepe tem espaço para todo mundo crescer. Nossa atividade é de meio, buscando recursos para se atingir a atividade fim, que é a inclusão social”, ressaltou.

O diretor da ESP, Eberson Trindade, enfatizou que o chamamento dos novos agentes foi possível devido ao trabalho dos colegas, dos departamentos e da instituição como um todo. “Todos os cargos são importantes e cada um tem suas responsabilidades para que o todo seja exercido com êxito”, destacou.

Os novos agentes penitenciários administrativos fazem parte dos aprovados do concurso de 2017. Desde janeiro de 2019, foram nomeados 1.509 servidores penitenciários, finalizando o número de vagas e o cadastro reserva.

Concurso de 2022

Em março de 2022, a Susepe promoveu um novo concurso público com vagas para candidatos de nível médio (agente penitenciário administrativo) e superior (agente penitenciário e técnico superior penitenciário), tendo mais de 41 mil inscrições homologadas. Em agosto deste ano, foi iniciado o curso de formação para 59 técnicos superiores penitenciários, com previsão de término no final de outubro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul