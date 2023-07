Últimas Suspeita de desvio de diárias de viagem é investigada na Câmara de Vereadores de Bom Jesus

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2023

Irregularidades teriam sido cometidas por ex-presidente do Legislativo e sete assessores. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (11) a operação “Calvário”, contra a prática de peculato e outros crimes contra a administração pública na cidade de Bom Jesus (Nordeste gaúcho). No foco da investigação está a suspeita de desvio e desvirtuamento de diárias de viagem, em 2018, por sete funcionários e três parlamentares da Câmara de Vereadores.

Realizada por meio da 1ª Delegacia de Combate à Corrupção (1ª Decor) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), a ofensiva cumpriu 13 mandados de busca e apreensão.

O então presidente do Legislativo municipal teria sido o principal operador do esquema, que teve por base duas irregularidades: a aplicação dos valores em viagens para lugares turísticos, de forma desnecessária, e o uso de valores excedentes para obter complementação de renda.

De acordo com os investigadores, o líder legislativo obteve aproximadamente R$ 97,6 mil em diárias no intervalo de tempo em que comandou a Casa. E ao menos sete de seus assessores realizaram mais de 180 passeios com despesas pagas pela Câmara local, sob pretexto de que estavam fazendo cursos de aperfeiçoamento.

Como funcionava

O modo de atuação dos vereadores consistia em realizar viagens para cidades como Florianópolis (SC), São Paulo (SP), Brasília (DF) e Foz do Iguaçu (PR), destinos na maioria das vezes turísticos e distantes – pois, para fora do Estado do Rio Grande do Sul a diária é paga em dobro.

Consta que o município de Bom Jesus bancou em 2018 um gasto de R$ 382 mil em diárias. O montante equivale a mais que o dobro de Porto Alegre, por exemplo, que contabilizou R$ 181 mil em verbas com tal finalidade em 2018. E quase 23 vezes o que gastou a cidade vizinha de Cambará do Sul (R$ 16,8 mil).

O delegado Max Otto Ritter afirma que o abuso com gastos com diárias na Câmara de Vereadores de Bom Jesus de forma “desarrazoada, excessiva e desenfreada, em um crime que vai além do imoral e da improbidade administrativa”. Ele sublinha:

“O que ocorreu foi verdadeiro desvio de recursos públicos em proveito próprio por agentes políticos e servidores públicos. O Ministério Público de Contas apontou o mau uso de verbas públicas como característica de enriquecimento salarial ilícito e falta de racionalidade e ao desvio de finalidade na concessão de diárias”.

(Marcello Campos)

