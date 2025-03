Rio Grande do Sul Suspeita de envolvimento de ex-secretário estadual gaúcho em fraude de licitações é investigada pela Polícia Federal

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Esquema envolveu favorecimento de empresas fornecedoras de telas a prefeituras do RS. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em apuração que corre sob sigilo, a Polícia Federal (PF) investiga a suspeita de envolvimento de um ex-secretário estadual do Rio Grande do Sul em esquema de fraude em licitações. Os supostos ilícitos teriam sido cometidos em 2021 – mediante recebimento de propina – para favorecer uma empresa em contratos de fornecimento de telas digitais a prefeituras gaúchas como a de São Leopoldo (Vale do Sinos).

O investigado atuava na época como consultor jurídico do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari (Consisa). Depois chefiaria a pasta de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do governo do Estado. Endereços ligados a ele e a outros dois indivíduos foram alvos de ordens de busca e apreensão, em dezembro do ano passado, quando todos ainda ocupavam cargos em comissão no governo gaúcho.

Endereços devassados

Em dezembro de 2024, Carlos foi alvo de um mandado de busca e apreensão juntamente com outros dois cargos comissionados do governo. No entanto, os três deixaram as funções apenas nos últimos 20 dias, após uma investigação sobre fraudes envolvendo emendas parlamentares, ocorrida em fevereiro.

A apuração da PF continua. Dentre os elementos analisados até agora está uma mensagem no celular de um dos supostos envolvidos, mencionando o repasse indevido de valores em dinheiro-vivo e por meio do sistema pix, em um total de R$ 15 mil, para que o então consultor jurídico derrubasse recursos de empresas participantes de processo de licitação e que questionavam resultados dos pregões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/suspeita-de-envolvimento-de-ex-secretario-estadual-gaucho-em-fraude-de-licitacoes-e-investigado-pela-policia-federal/

Suspeita de envolvimento de ex-secretário estadual gaúcho em fraude de licitações é investigada pela Polícia Federal

2025-03-04