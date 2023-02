Brasil Suspeito de atuar em atentado a bomba em Brasília completa dois meses foragido

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Wellington Macedo ao lado de Damares Alves, ex-ministra e hoje senadora eleita. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Wellington Macedo de Souza, 47 anos, completou dois meses como foragido da Justiça por suspeita de tentar implantar uma bomba em um caminhão em Brasília. Três pessoas estão envolvidas no atentado, e duas se entregaram à polícia. Wellington permanece solto.

O crime aconteceu em dezembro do ano passado, quando três pessoas participaram da tentativa de explodir um caminhão com combustível próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília. Wellington usava tornozeleira eletrônica, o que rastreou a participação dele no caso.

Câmeras de uma loja e do próprio caminhão onde a bomba foi plantada mostraram o momento em que o carro de Wellington se aproxima lentamente do veículo, para que o cúmplice Alan Diego dos Santos Rodrigues coloque a bomba. Os dois homens e George Washington Oliveira de Sousa tiveram as denúncias aceitas pela Justiça.

Ele chegou a pedir dinheiro pelas redes sociais para se esconder da polícia quando já estava foragido.

Cargo comissionado

Natural de Sobral, a 245 quilômetros de Fortaleza, Wellington Macedo foi assessor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Ele teve um cargo comissionado na Diretoria de Promoção e Fortalecimento de Direitos da Criança e do Adolescente entre fevereiro a outubro de 2019.

Com forte presença nas redes sociais, Wellington teve a prisão decretada por Alexandre de Moraes por incentivar atos antidemocráticos no dia 7 de setembro de 2021. Desde então, cumpria prisão domiciliar e usava tornozeleira eletrônica. Mesmo assim, frequentava o acampamento bolsonarista.

O blogueiro também coleciona processos por vídeos atacando políticos locais e professores da rede de ensino de Sobral. O ex-advogado de Wellington Macedo, Diego Petterson, o defendeu em mais de 60 casos, mas afirmou que não possui mais contato com o cearense.

Participação

De acordo com o delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, Leonardo de Castro Cardoso, o cearense teve participação direta nos ataques contra o prédio da Polícia Federal em Brasília no dia 12 de dezembro do ano passado. Na ocasião, extremistas tentaram invadir prédio da Polícia Federal e incendiaram veículos.

“Nós conseguimos comprovar que no dia 12 de dezembro o cearense e o outro praticaram também atos de depredação. A prisão dos dois também foi decretada. Eles têm dois mandados de prisão em aberto em cada um deles”, explicou Leonardo de Castro Cardoso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/suspeito-de-atuar-em-atentado-a-bomba-em-brasilia-completa-dois-meses-foragido/

Suspeito de atuar em atentado a bomba em Brasília completa dois meses foragido