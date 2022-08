Geral Suspeito de matar menina de 10 anos é encontrado morto em Minas Gerais

Corpo da menina foi encontrado em um matagal próximo a um campo de futebol em Ribeirão das Neves. (Foto: Reprodução)

O governo de Minas Gerais informou nesta quinta-feira (4) que o principal suspeito de matar Bárbara Victória, de 10 anos, foi encontrado morto na tarde de quarta-feira (3). Há indícios de que o homem, que estava na casa de um parente em Belo Horizonte, tenha cometido suicídio por enforcamento. O corpo da menina foi encontrado na terça-feira (2), em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Ela estava desaparecida desde domingo (31), quando saiu para comprar pão. Os investigadores trabalham com a hipótese preliminar de crime sexual seguido de estrangulamento.

O suspeito de matar a menina de 10 anos foi detido em duas ocasiões. Primeiro, foi encaminhado à delegacia na noite de domingo, onde prestou esclarecimentos e foi solto por falta de provas concretas. Na terça-feira (2), ele disponibilizou material genético para exame de DNA no Instituto de Criminalística de Belo Horizonte, sendo novamente liberado. O resultado deve sair em até 15 dias.

No dia do desaparecimento, Bárbara saiu de casa por volta das 17h30min, vestindo short rosa e camisa listrada do Atlético-MG. Ela foi à padaria, na Rua Sete, no bairro Landi, e saiu do estabelecimento com uma sacola de pão. Familiares disseram que o trajeto costuma ser percorrido em menos de cinco minutos. E que, diante da demora da menina, começaram a procurá-la. Com sinais de asfixia, a menina foi encontrada caída no matagal ao lado do campinho, de lado, sem a calça.

Imagens do circuito interno de TV de uma revenda de gás do bairro mostraram a menina caminhando na rua e conversando com um homem vestindo preto. A Polícia Civil de Minas informa que a investigação segue nos trâmites legais, sob sigilo, até o final das diligências necessárias.

O corpo foi sepultado na quarta-feira com uma bandeira do Atlético-MG sobre o caixão, clube o qual Bárbara era apaixonada. Ela vestia uma blusa do galo quando sofreu o ataque.

Muito abalado, o pai, Rogério Rodrigues, desabafou com a imprensa durante o velório, no início do dia, e disse estar vivendo os piores dias de sua vida.

“Eu só quero justiça, que prendam a pessoa que fez essa covardia com a minha filha. Maltrataram, machucaram uma criança dócil, que não fazia mal a ninguém… só quero que prendam e achem o culpado, porque não tem cabimento fazer isso com uma criança de 10 anos”, disse, em trecho publicado pelo portal de notícias G1. “Vou enterrar daqui a pouco um pedaço de mim, uma criança. Foi um covarde que fez isso, um monstro.”

Na noite de quarta-feira, o Atlético-MG e torcedores fizeram uma homenagem a Bárbara durante o jogo contra o Palmeiras pela Libertadores no Mineirão. As informações são dos jornais O Estado de S. Paulo e O Globo.

