Política Susto no ar: avião de Bolsonaro tem problema para pousar em Belo Horizonte

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2022

Avião arremeteu no Aeroporto da Pampulha e fez mais um sobrevoo em Belo Horizonte antes da aterrissagem. (Foto: Divulgação/Campanha PL)

O avião que transportava o presidente Jair Bolsonaro (PL) arremeteu no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (23). A aeronave Embraer C-99, pertencente à Força Aérea Brasileira (FAB), interrompeu a aproximação para o pouso e fez mais um sobrevoo em Belo Horizonte antes da aterrissagem, que ocorreu alguns minutos após o horário previsto.

A aeronave decolou de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, onde o candidato à reeleição cumpriu agenda de campanha.

A arremetida foi necessária porque, antes do pouso da aeronave da Força Aérea Brasileira, um avião que estava decolando do Aeroporto da Pampulha atropelou um pássaro, e a pista ficou impraticável. Além do avião presidencial, duas aeronaves também arremeteram. Quinze minutos após a ação, realizada por volta das 16h20, o avião em que Bolsonaro estava pousou com segurança.

Segundo informações, a torre de controle coordenou a ação com o piloto da aeronave. Já a assessoria do aeroporto afirmou que, devido à necessidade do procedimento de limpeza da pista após a identificação de uma carcaça de pássaro, “o avião presidencial, cujo pouso estava previsto para às 16h20, foi orientado pela torre de controle a aguardar a autorização de pouso com normalidade, o que aconteceu às 16h38”.

O que é arremetida

Arremetidas acontecem quando o avião precisa interromper o pouso por alguma razão. O procedimento é seguro e normal na aviação. Entre os motivos que podem levar um piloto a decidir pela arremetida, estão mudança repentina na direção ou na velocidade do vento, chuva forte sobre o aeroporto e presença de algum obstáculo na pista, como um animal ou pedras.

Motociata e comício

Após desembarcar em Belo Horizonte, o atual chefe do Executivo e candidato à reeleição pelo PL (Partido Liberal) concedeu entrevista a uma rádio e participou de comício em Contagem.

Horas antes, o presidente visitou Divinópolis, onde participou de motociata e discursou em comício. Ele estava acompanhado de seu candidato a vice-presidente, general Braga Netto (PL). Em 2º lugar nas pesquisas, Bolsonaro fez críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera a corrida eleitoral pelo Planalto. O atual chefe do Executivo também repetiu que vencerá as eleições no 1º turno, marcado para 2 de outubro.

Minas Gerais é 2º maior colégio eleitoral do país, com 16,2 milhões de pessoas aptas a votar neste ano. Por ser a casa de 10% do eleitorado nacional, o Estado é fundamental para quem quer chegar ao Palácio do Planalto.

