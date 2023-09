Brasil Suzane von Richthofen está grávida de médico e já escolheu nome da filha: Isabela

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Biógrafo afirma ter recebido confirmação da gestação de pessoas próximas a Suzane. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O autor da biografia “Suzane: Assassina e Manipuladora” revelou que Suzane von Richthofen está grávida de uma menina, que se chamará Isabela. Ulisses Campbell afirma ter recebido a confirmação de pessoas próximas a Suzane e da família do pai da criança. As informações foram publicadas pelo portal de Leo Dias e confirmada pelo jornal O Globo. Suzane e seus representantes ainda não se manifestaram sobre o caso.

De acordo com Ulisses Campbell, a criança é fruto do relacionamento de Suzane com o médico Felipe Zecchini, de 40 anos. Os dois teriam se conhecido pelo Instagram e passado a morar juntos na casa dele, num condomínio do município de Bragança Paulista, em São Paulo.

“A assassina tem chocado a pacata população local ao fazer caminhadas matinais na calçada do lago Taboão, um ponto turístico do município”, disse o escritor.

Há pouco mais de quatro meses, Suzane passou a cumprir em regime aberto o restante da pena de 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, ocorrido em 2002. Ela estaria grávida de 14 semanas e estaria morando no interior de São Paulo.

“Os médicos que trabalham com ele [Muniz] também me confirmaram”, atestou o biógrafo. “Eles até tinham definido nomes: se fosse menino, Benjamin. Se fosse menina, Isabela.

Estudos

Cursando biomedicina em uma universidade particular de Itapetininga (SP), Suzane apareceu, em junho, na lista de candidatos de um concurso polêmico para o cargo de telefonista da Câmara Municipal de Avaré (SP). De acordo com informações do G1, ela se inscreveu para vaga de telefonista, cujo salário é de R$ 5.626,33.

Melhores amigas

O biógrafo explicou a escolha do nome ao revelar que Suzane Von Richthofen se tornou amiga de Ana Carolina Jatobá, colega de presídio e condenada, junto com o pai da menina, Alexandre Nardoni, pelo assassinato da enteada. “Ela é amiga da Ana Carolina Jatobá… o núcleo familiar e círculo de amizade da Suzane é tudo assim, tudo criminoso. Suzane então está grávida”, completou Ullisses Campbell.

Relembre o caso

Em outubro de 2002, no bairro do Campo belo, zona sul de São Paulo, na noite do dia 31, ocorreu um fato criminoso que, sem sombra de dúvidas, abalou o país. Era o início do “Caso Richthofen”.

Os corpos do casal jaziam na cama. Ambos com severas lesões na cabeça. Havia respingos de sangue no chão, na cama e na parede.

No interior da boca da mulher havia sido enfiada uma toalha. Apenas o quarto e mais um cômodo da mansão estavam revirados, e, no chão, ao lado do corpo do homem, havia uma arma com somente um cartucho deflagrado.

Manfred e Marísia von Richthofen foram atingidos com diversos golpes na cabeça por dois agressores (Daniel e Cristian Cravinhos), que ficaram conhecidos como “os irmãos Cravinhos”.

O mórbido cenário guardava como pano de fundo um detalhe que chocaria a população brasileira, qual seja: o crime tinha sido planejado e comandado pela filha do casal, a jovem Suzane von Richthofen, que na época dos fatos tinha apenas 18 anos de idade.

O homicídio fora movido pela seguinte razão: a família von Richthofen não aprovava o relacionamento amoroso entre Suzane e Daniel. A solução adotada pelo casal foi pragmática, ceifar a vida dos pais de Suzane.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/suzane-von-richthofen-esta-gravida-de-medico-e-ja-escolheu-nome-da-filha-isabela/

Suzane von Richthofen está grávida de médico e já escolheu nome da filha: Isabela

2023-09-02