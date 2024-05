Geral Taiwan envia doação de 250 mil reais ao Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

A doação de Taiwan reforça internacionalmente a integridade da iniciativa do SOS Rio Grande do Sul. (Foto: Greyce Malta/Secom RS)

Em encontro realizado no salão de atos do Hospital Geral de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, o escritório Econômico e Cultural de Taipei (capital de Taiwan) oficializou nessa sexta-feira (10), a doação de 250 mil reais ao governo gaúcho, enviados à conta do SOS Rio Grande do Sul.

Representando o governo do país, o diretor superintendente do escritório de representação, Kuang Jong Fong, expressou sua solidariedade ao povo gaúcho. Os recursos foram intermediados pela Universidade de Caxias do Sul e pela Mobi Caxias.

“Através dessa ação de doação, prestamos solidariedade ao povo e ao governo gaúcho pelas vítimas da catástrofe das enchentes no Rio Grande do Sul”, disse Fong, que ainda salientou o empenho da comunidade taiwanesa para ajudar os gaúchos.

Representando o governo do Estado, o secretário adjunto da Casa Civil, Gustavo Paim, enfatizou a importância do fundo criado em parceria com a iniciativa privada e entidades de representação civil.

“Além da importância do valor e da atitude de solidariedade ao nosso povo, a doação de Taiwan reforça internacionalmente a integridade da iniciativa do SOS Rio Grande do Sul, que atingiu hoje o montante de R$ 90 milhões, que serão integralmente repassados aos atingidos”, destacou Paim, que coordena o Gabinete de Crise Avançado na Serra.

Durante a manhã, Paim se reuniu com representantes da Cruz Vermelha, juntamente com a vice-prefeita de Caxias, Paula Ioris, na Universidade Anhanguera, para alinhamento a respeito do funcionamento do centro logístico que a entidade montou no local.

Porto Alegre

Em outra frente, a conta criada para auxiliar as vítimas da enchente em Porto Alegre somou R$ 2.036.964,60 na tarde dessa sexta-feira, 10. Dentre as doações, quantias em Dólar Americano, Euro, Franco Suíço e Dólar Australiano. As doações de fora do País são realizadas por transferência bancária e para os demais estados brasileiros é possível realizar a doação através de PIX. O valor arrecadado será direcionado para programas humanitários e de auxílio para quem perdeu bens e moradias.

Até o momento, graças às doações de itens de primeira necessidade que chegam à capital gaúcha, a prefeitura não precisou utilizar o recurso doado, possibilitando que seja investido diretamente nas necessidades das pessoas atingidas pela cheia.

Com a quantia doada será possível realizar aquisição de bens de utilidade doméstica; estadia solidária e auxílio à retomada da atividade econômica, conforme prevê o Programa de Recuperação Emergencial e Auxílio Humanitário, criado pela Lei 13.640, de 2023. Os recursos excedentes podem ainda ser alocados no Fundo Municipal da Defesa Civil, garantindo uma reserva estratégica para a continuidade das ações de assistência às vítimas.

Doações por PIX

– Para doar por PIX, basta colar o número de CNPJ 92963560000160, da própria Prefeitura de Porto Alegre, e escolher um valor a ser doado.

Doações internacionais

– IBAN: BR48 0036 0305 0282 2000 0713 361C 1;

– Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE;

– CPF/CNPJ: 92.963.560/0001-60;

– Conta: 2822 0006 000000071336-1;

– Código Swift: CEFXBRSP.

