Por Redação O Sul | 26 de julho de 2022

Segundo o MP, foi constatado que o combustível apresentava características fora das especificações legais Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Durante uma operação de combate à adulteração de combustíveis no Rio Grande do Sul, o MP (Ministério Público) interditou, na segunda-feira (25), o tanque e uma bomba de óleo diesel comum de um posto em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Segundo o MP, em análise realizada pelo Laboratório de Combustíveis do Instituto de Química da UFRGS (Universidade Federal do RS), foi constatado que o combustível apresentava características fora das especificações legais.

A interdição ocorreu no posto Dalpetro Abastecedora de Combustíveis Ltda., após decisão liminar obtida em ação cautelar na Justiça. A ação foi proposta pelo promotor Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, da Promotoria de Defesa do Consumidor de Porto Alegre.

Além da interdição da comercialização do produto, mediante o lacramento da bomba e do tanque, a Justiça acolheu o pedido do MP de apreensão de notas fiscais do produto impróprio e coleta de amostra para eventual contraprova.

