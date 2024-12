Economia TAP pode chegar aos 100 voos semanais do Brasil para Portugal

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2024

TAP atingiu dois milhões de passageiros nas rotas entre Portugal e Brasil. (Foto: Divulgação)

A companhia aérea TAP pode chegar aos 100 voos semanais na rota Brasil e Portugal durante o período de alta temporada, ou seja, no verão europeu de 2025. Geralmente, durante a baixa temporada, são realizados 87 voos semanais em 15 rotas, passando por Lisboa e Porto, além de 13 cidades brasileiras. No verão deste ano, foram registrados 96 voos por semana.

Portugal é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros, seja para o turismo histórico, culinária, proximidade linguística, mas também para servir de “porta de entrada” à Europa. No início de dezembro a TAP atingiu pela primeira vez a marca histórica de dois milhões de passageiros em um único ano.

“Este número representa um crescimento relevante na procura por voos entre os dois continentes e consolida a posição da TAP como uma das principais operadoras das rotas transatlânticas”, diz a companhia.

Entre as novidades, estão as rotas que começaram a operar este ano, como Manaus e Florianópolis, além da volta dos voos para Porto Alegre, que terá sua estreia em abril, marcando o início da alta temporada. As vendas para os três voos semanais entre Porto Alegre e Lisboa já estão disponíveis, com preços a partir de R$ 4,3 mil (aproximadamente US$ 700), considerados promocionais pela TAP.

A rota Porto Alegre-Lisboa é uma das mais longas da TAP, com uma duração total de 11 horas e 20 minutos. Os voos partem da capital gaúcha às terças, quintas e sábados, oferecendo mais opções de conexão entre os dois países. A expectativa é que a demanda aumente com a ampliação das operações da companhia.

Outras rotas

Para o Canadá, a TAP acrescentará mais quatro voos por semana para Toronto, em relação ao verão de 2023, passando a operar um total de 14 voos por semana. A oferta aumenta também entre Lisboa e Montreal, de cinco para seis voos por semana.

Já nos Estados Unidos, passa a haver dois voos por dia para Washington, mais quatro por semana do que no verão de 2023. A oferta é também aumentada, de cinco para seis voos semanais, entre Lisboa e San Francisco.

No total, a TAP vai oferecer este verão 77 voos por semana entre Portugal e os Estados Unidos, mais cinco do que em igual período do ano passado e 20 voos semanais para o Canadá, mais cinco do que no verão de 2023.

A TAP vai ainda voar três vezes por semana entre Lisboa e Caracas, este verão com a novidade de um destes voos semanais fazer escala no Funchal, na ida, ou na volta, para maior conveniência de todos os passageiros nesta rota com destino ou origem na Madeira.

