Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2024

O governador também reconheceu que o ex-presidente está numa "situação difícil", mas que poderia mudar no futuro. (Foto: Reprodução)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesse domingo (15) que pretende concorrer à reeleição em São Paulo em 2026. Em entrevista ao programa Canal Livre, da BandNews, ele afirmou que é “muito fiel” ao público que o elegeu e que ainda tem projetos para entregar até 2030. Ele, no entanto, é apontado como possível sucessor do ex-presidente Jair Bolsonaro na próxima eleição presidencial, uma vez que o ex-mandatário está inelegível até 2030 por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Qual é a minha opção, qual é o meu caminho em 26? É continuar em São Paulo e, obviamente, nós fazermos um bom trabalho para ajudar um grupo a chegar à Presidência. Nós temos uma grande liderança da direita, o Bolsonaro, que eu entendo que é o candidato viável”, disse.

O governador também reconheceu que o ex-presidente está numa “situação difícil”, mas que poderia mudar no futuro, considerando que outros casos parecidos já teriam sido “revertidos” no país. Tarcísio ainda defendeu que a direita mantenha as alianças com o centro para “colher vitórias”, assim como, na visão dele, teria ocorrido na eleição municipal deste ano e em discussões no Congresso Nacional.

O governador mencionou que erros foram cometidos durante o governo Bolsonaro, como o discurso contrário às vacinas. Segundo ele, esses posicionamentos teriam afastado o centro e provocado a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022.

Violência policial

Ao ser questionado sobre os recentes casos de violência policial, o governador disse que São Paulo, assim como outros estados, “tem deficiência na formulação de políticas públicas na segurança”. Com o afastamento de um policial por dia por abordagem violenta, Tarcísio disse que fará “correções de rota”.

“O combate ao crime não pode ser justificativa para o erro policial. Por outro lado, o erro policial também não pode ser justificativa para o não combate ao crime”, afirmou.

Quatro policiais militares envolvidos na agressão ao faxineiro Kauan Yuri da Silva Oliveira, de 21 anos, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, foram afastados de suas funções e estão temporariamente fora do serviço operacional. O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio durante visita a Franca, também no interior do estado, no fim de semana. Com a nova punição, chega a 49 o número de PMs retirados das ruas paulistas pela corporação desde o início de novembro, o que representa uma média de pouco mais de um por dia.

A informação dos afastamentos foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP). O caso está sob investigação da própria Polícia Militar, que não divulgou a identificação dos envolvidos. Apesar de ser mais um episódio envolvendo violência policial, o governador ressaltou que confia na corporação e que continuará atuando para corrigir falhas. As informações são do jornal O Globo.

