Por Redação O Sul | 7 de julho de 2022

O decreto 21.556, que regulamenta a tarifa, foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre Foto: Luciano Lanes/PMPA O decreto 21.556, que regulamenta a tarifa, foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Atendendo a um pedido da ATL (Associação dos Transportadores de Passageiros por Lotação), o valor da lotação será fixado em R$ 8 a partir do próximo sábado (09). O decreto 21.556, que regulamenta a tarifa, foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre desta quinta-feira (07).

“Assim como o transporte coletivo, o sistema de lotação teve perdas com a pandemia e sofre com os constantes aumentos do diesel. Temos dialogado com a ATL e encaminhado medidas que auxiliem o serviço a seguir funcionando”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Também foi publicada a sanção da lei que autoriza o valor do transporte seletivo ser de no mínimo 1,4% da tarifa do serviço de transporte coletivo por ônibus. Além do projeto aprovado em relação à tarifa, a prefeitura encaminhou ao Legislativo projeto que prevê a isenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ao transporte seletivo por lotação pelo período de dois anos. Atualmente, os prestadores desse serviço pagam uma alíquota de 2,5%.

